Todis Salerno Basket 92, incontro in casa contro la Battipagliese.

Inizia il mese di dicembre, la speranza è che possa rappresentare una svolta per la Todis Salerno Basket ’92 di coach Giannattasio, reduce dal capitombolo di Scafati. Per la settima giornata del campionato di Serie B femminile domani sera – sabato 1 dicembre – le granatine ospiteranno la Polisportiva Battipagliese. Palla a due alle 19:30 al Palasilvestri del rione Matierno, con ingresso come di consueto gratuito.

Otto punti per la formazione ospite, che deve anche recuperare una partita ed è seconda in classifica dopo la vittoria ottenuta contro Castellammare nell’ultimo weekend. Ultime, invece, le granatine a quota 2. Inizio di stagione difficile, da dimenticare, ripartendo e azzerando nel mese di dicembre che proporrà ancora quattro partite (Coppa Campania compresa) prima della sosta natalizia. La Todis proverà a fare bottino pieno. Non mancheranno, però, le insidie nel match contro Battipaglia, che sarà diretto dagli arbitri Roberto D’Andrea di Salerno e Alessandro Meo di Angri. La formazione ospite è anch’essa molto giovane ma ha qualità.

Nello staff tecnico della Todis Salerno c’è ottimismo. “Settimana molto positiva”, secondo coach Giannattasio, quella trascorsa dalle granatine tra allenamenti e partite delle formazioni giovanili. “Io il mio assistente Gagliardi abbiamo avuto riscontri interessanti soprattutto dalle più giovani, dopo la sconfitta contro Scafati – afferma l’allenatore – Sono soddisfatto di questi ultimi giorni di lavoro in palestra, ho visto miglioramenti su alcune cose e le ragazze stanno cominciando a capire cosa vogliamo da loro. Spero mettano in campo tutto ciò e tanta voglia di rivalsa, perché vincere sarebbe importantissimo per iniziare con altro piglio poi il girone di ritorno. Sono fiducioso, mi aspetto una prova di carattere. Dal canto nostro, in panchina ce la stiamo mettendo tutta per far sì che le ragazze diano il meglio”.