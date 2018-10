Todis Salerno Basket 92 in trasferta a Caserta.

Operazione riscatto. Dopo l’esordio in campionato amaro tra le mura amiche, la Todis Salerno Basket ’92 di coach Gino Dello Iacono vuol mitigare la delusione, cercando di portare a casa l’intera posta in palio dalla prossima gara: trasferta a Casagiove contro la neopromossa JuveCaserta Academy per le granatine, con palla a due domenica 28 ottobre alle 18. Direzione arbitrale affidata a Valeria Santoro di Caserta e Gabriele Mezzacapo di Maddaloni.

La Todis Salerno ha già giocato contro le casertane ad inizio stagione, battendole a domicilio in amichevole per 56-64. Ma questo precedente e la sconfitta maturata dalla JuveCaserta alla prima di campionato in quel di Battipaglia non devono trarre in inganno, servirà la massima concentrazione. “Ci può stare la sconfitta contro Stabia, ci conosciamo da poco e la prima di campionato è sempre un’incognita. A livello emotivo forse abbiamo sofferto un po’ la tensione perché siamo giovani – il commento della giovane Dalila Paradisi, uno dei tanti nuovi arrivi estivi in casa Todis Salerno – Ci stiamo allenando intensamente in questa settimana che precede la partita di Caserta, abbiamo rivisto anche il video con il coach della gara di sabato scorso, rifinendo ogni dettaglio per evitare di fare errori banali in passività. Vogliamo il riscatto, siamo prontissime a dare tutto per dimostrare che anche se giovani possiamo fare tanto. Bilancio personale dell’esordio? Ero un po’ tesa ma sono riuscita a entrare in partita. Tuttavia, so che posso dare ancora di più. Personalmente ce l’ho messa tutta, il risultato non ci ha sorriso e con la forza del gruppo dovremo dimostrare da subito che è stato solo un piccolo incidente di percorso”.

GIOVANILI. Inizia bene il campionato dell’U18 di coach Nicola Gagliardi. Le granatine hanno infatti sconfitto a domicilio la Polisportiva Sorrento col punteggio di 40-78. “Abbiamo iniziato la partita nel modo giusto, come l’avevamo preparata. A parte il secondo periodo, tutte le ragazze hanno offerto una buona prestazione. Questa squadra nel tempo migliorerà di sicuro”, afferma l’allenatore. Prossimo impegno mercoledì sera, 31 ottobre, alle 20:30 in casa contro la Virtus Benevento. Domani pomeriggio, 27 ottobre, alle 16:30 tocca all’U16 guidata da Tommaso Pignata: l’esordio nel campionato di categoria sarà al PalaSilvestri contro il Minibasket Battipaglia.