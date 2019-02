Todis Salerno basket 92, difficile sfida in casa della capolista Battipaglia.

Ultima gara di regalar season per la Todis Salerno Basket 92 che domani pomeriggio – sabato 9 febbraio – alle 16 se la vedrà al PalaZauli contro la capolista Battipaglia. Un testacoda per chiudere la prima fase del campionato, cercando di farlo nel modo migliore, magari provando a condividere l’ultimo posto con Marigliano, agganciandolo. Due fischietti avellinesi, Petrillo e Martignetti, per la difficile gara di domani. Poi, la testa andrà alla decisiva fase a orologio in cui servirà fare sempre risultato per capovolgere la prima disastrosa parte di stagione e provare a evitare la retrocessione. Coach Giannattasio ha accolto l’ultima arrivata Josefina Torruella per il primo allenamento. Tuttavia, si attende ancora il transfer internazionale dall’Argentina.

“La classifica dice che è una partita proibitiva, in settimana abbiamo fatto discreti allenamenti e l’intento è andare lì per giocarcela, non possiamo scendere in campo già sconfitti – afferma coach Giannattasio – La mente nostra però è già alla fase a orologio, quella decisiva per salvarci. Ho chiesto alle ragazze di andare a Battipaglia con concentrazione, le ho viste bene in settimana anche dal punto di vista fisico. Torruella? Ha portato carica nel gruppo, speriamo che ci dia una mano importante”.