Todis Salerno Basket ’92, confermata Lucila Cragnolino.

L’argentina Lucila Cragnolino sarà una giocatrice della Todis Salerno Basket ’92 anche nella stagione 2019/20.

Il sodalizio di patron Angela Somma, infatti, ha esercitato l’opzione per il rinnovo dell’accordo con l’ala-pivot classe 2000, inizialmente semestrale.

Dopo il suo arrivo in Italia a febbraio, la giocatrice si era subito inserita bene in gruppo, favorita anche dalla sua conoscenza della lingua. Cragnolino, un metro e ottantadue di altezza, ha anche il passaporto italiano. Nella scorsa stagione è scesa in campo 7 volte, salvo poi rientrare in patria a stagione finita per disputare la seconda parte del campionato argentino con l’Atalaya. Tra pochi giorni, peraltro, l’atleta diciannovenne parteciperà all’ultimo raduno con la Nazionale argentina U19, in preparazione al mondiale di categoria che si disputerà in Thailandia a luglio. Dal 17 al 22 giugno, Cragnolino proverà a convincere il selezionatore dell’albiceleste a inserire anche lei, e dunque un pezzo di Salerno, nell’elenco delle partenti per l’Asia. Dopodiché, la testa tornerà all’Italia e alla Todis, con l’obiettivo di scrivere pagine importanti nella prossima stagione agonistica.