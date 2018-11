Tgroup Arechi, sconfitta a Messina.

Non basta uno splendido primo quarto alla Tgroup Arechi per imporsi a Messina contro la compagine del Cus Unime. I ragazzi allenati da Nebojsa Milic assaporano soltanto la vittoria salvo poi capitolare nei minuti finali del match per 11-8. Una sconfitta giunta soltanto nei minuti finali, e dopo essere stati in vantaggio nelle prime due frazioni di gioco. Ad ogni modo, diversi sono i segnali positivi mostrati dalla squadra tra cui la grande ferocia iniziale che ha fatto sì che Spinelli e compagni approcciassero al meglio al match. Una partenza aggressiva che ha sorpreso il Messina incapace di frenare il gioco straripante della Tgroup Arechi. Difesa e controfuga, la compagine biancoblù piazza un importante poker con le doppiette di Vukasovic e De Rosa per un 4-0 inaspettato, ma meritato, dopo appena sei minuti dallo start. Alla lunga, però, il Cus Unime riesce a prendere le misure all’avversario, e con una tripletta di Cusmano si riporta immediatamente sotto nel secondo tempo. Ma la Tgroup Arechi c’è, e ribatte colpo su colpo con uno scatenato Gregorio che, con freddezza, piazza due penalty che tengono ancora avanti gli invicti per 6-4.

Ma ancora per poco. La compagine di casa, infatti, realizza quattro reti consecutive, doppietta di Sacco, Condemi e Provenzale, e sposta inevitabilmente l’inerzia del match in proprio favore. Un pizzico di stanchezza, oltre alle assenze di C. Esposito e Massa, impediscono alla Tgroup Arechi di mostrare la brillantezza necessaria per recuperare il passivo, ciò nonostante, sia De Rosa che ancora Gregorio tengono vivo il risultato sino all’ultimo parziale che si chiude con la vittoria dei padroni di casa per 11-8. Un risultato troppo largo per quello che si è visto in Piscina ma che, soprattutto, non deve impedire ai ragazzi allenati da Milic di poter dire la loro in un campionato così difficile come quello di quest’anno. Da segnalare, infine, l’ottimo esordio del giovane Mirko Landi, appena 15enne, frutto del vivaio arechino, che ha sfoderato un’ottima prestazione.

CUS INIME – TGROUP ARECHI 11-8 ( 1-4, 3-1, 3-1, 4-2)

Tgroup Arechi: Noviello, Siani, Mattiello, Landi, Vukasovic, Apicella, Spinelli L., Iannicelli, Gregorio, Calì, Mutariello, De Rosa, Spinelli R.: Milic

Reti: De Rosa 3, Gregorio 3, Vukasovic 2

CUS UNIME iscrive a referto 12 atleti. Superiorità numeriche: 2/8 + 2 rigori Cus Unime e 0/3 + 3 rigori Arechi. Uscito per limite di falli Iannicelli (A) nel quarto tempo. Spettatori 120 circa.