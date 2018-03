Tgroup Arechi paga due errori nel finale contro la Roma 2007 Arvalia.

Due macroscopici errori commessi sul finire di gara dalla terna arbitrale condannano la Tgroup Arechi ad un’inattesa sconfitta casalinga 5-6 contro la Roma 2007 Arvalia. Sia chiaro, la compagine allenata da Milic non ha disputato una buona partita apparendo distratta e poco concreta dinanzi un avversario in salute, alla disperata ricerca di punti salvezza, tuttavia, ciò che il duo Filippini – Schiavo non ha visto nell’ultima frazione di gioco ha inevitabilmente condizionato il match.

Fermo restando ciò, la Tgroup Arechi ha probabilmente offerto la peggiore prestazione casalinga della stagione rovinando quanto di buono fatto contro Bari e Palermo. Partiti con la giusta lena in virtù delle reti dalla distanza di Massa e Baldi, la compagine scudocrociata ha via via perso smalto in attacco subendo, al contempo, con Fiorillo e Bogni il pari del 2-2. Due reti che non hanno svegliato la Tgroup Arechi apparsa con più contratta. Ciò lo dimostra l’unica realizzazione messa a segno da G. Esposito bravo a farsi trovare pronto a centroboa dopo uno splendido assist smarcante di Iannicelli. Quest’ultimo finta il tiro ed offre un passaggio sotto misura per il numero quattro scudocrociato che in beduina sorprende Washburn. Una gioia che dura poco perché ancora Fiorillo sul lato sbagliato fredda da due passi l’incolpevole Panza.

Il terzo tempo sembra quello della svolta. La Tgroup Arechi ritorna cinica in attacco, e con Pasca e Giordano si riporta sul +2. Un vantaggio minimo che appare però sufficiente per una gestione meno tortuosa dell’ultima frazione di gioco. Tuttavia, le cose si complicano con l’assenza di G. Esposito, l’unico centroboa di ruolo, ingiustamente espulso dalla modesta terna arbitrale. Quest’ultimo, nel tentativo di svincolarsi da un avversario, subisce una gomitata in testa, non reagisce ma viene espulso. Chapeau!

Ma il “meglio deve ancora venire“. E difatti, dopo la marcatura di Spiezio, la Roma 2007 Arvalia prima trova il 5-5 con Bogni in sospetta posizione dei due metri (c.d. fuorigioco), e poi realizza con Sacco la rete della vittoria nonostante quest’ultimo, al momento di scoccare il tiro, afferra alla gola Massa (foto sopra) impedendogli di ostacolarlo. Una svista incredibile, che condanna una brutta Tgroup Arechi ad una sconfitta ingiusta, ma pesante in termini di classifica.

“Ci sarebbero tante cose da dire, tuttavia, non dovevamo arrivare a questa situazione. Bisognava chiudere prima il match. Abbiamo commesso troppi errori, soprattutto in attacco. Probabilmente è mancato anche un pizzico di concentrazione. Gli arbitri? Preferisco non commentare, tuttavia, sono del parere che in match come questi dovrebbe esserci una terna maggiormente esperta.” Così il tecnico Milic a fine gara.

Tgroup Arechi – Roma 2007 Arvalia 5-6 ( Parziali: 2-2, 1-1, 2-0, 0-3)

Tgroup Arechi: Panza, Sanges, Giordano, G. Esposito, Pasca, C. Esposito, D’Angelo, Iannicelli, Lobov, Spinelli L. Baldi, Massa, R. Spinelli. All: Milic

Reti: Baldi 1, Pasca 1, G. Esposito 1 Massa 1, Giordano 1.

Espulsi Letizi (R) e Esposito G. (A) per reciproche scorrettezze nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Mazzi (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: TGroup Arechi 0/10, Roma 2007 Arvalia 1/7. Spettatori 100 circa.