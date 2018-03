Tgroup Arechi in cerca del tris contro la Roma Arvalia 2007.

Impegno casalingo per la Tgroup Arechi chiamata ad affrontare sabato, alle ore 18:00, la Roma Arvalia 2007 nell’incontro valido per la quattordicesima giornata di campionato. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da diverse sconfitte, la compagine allenata da Milic ha finalmente trovato continuità di vittorie attraverso prestazioni convincenti che l’hanno fatta ritornare nella pancia della classifica, relativamente al sicuro dalla zona play-out.

Relativamente, appunto, perché proprio questo sabato alla Vitale, sarà di scena la Roma Arvalia 2007, ultima in classifica con sei punti, alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione in serie B. Un impegno solo sulla carta abbordabile, che obbligherà Busà e compagni a scendere in acqua con la stessa concentrazione e fame agonistica vista contro Bari e Palermo.

Sul punto, come un martello pneumatico, il trainer montenegrino ha catechizzato a dovere i suoi ragazzi sul fatto di non farsi trarre in inganno dalla classifica ma di approcciare al match come se di fronte ci fosse la capolista del girone.

Nessun problema di formazione, Milic potrà contare sull’intera rosa a disposizione, compreso Sanges che ha smaltito l’attacco influenzale che ne aveva impedito il suo impiego last-minute a Palermo.