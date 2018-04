Tgraoup Arechi sconfitta in casa della Muri Antichi.

Non basta un quarto tempo di orgoglio alla Tgroup Arechi per uscire con un risultato positivo in Sicilia. La compagine allenata di Milic è costretta a cedere il passo al Muri Antichi con il punteggio di 13-10, ritornando così pericolosamente vicino alla zona play-out distante solo un punto.

Sostanzialmente la Tgroup Arechi ha pagato l’approccio al match, subendo un passivo di 3-1 già al primo quarto e non riuscendo nella seconda frazione a recuperare il gap di svantaggio. Addirittura, sfruttando al meglio le superiorità numeriche, il Muri Antichi è riuscito a portarsi anche sul 6-2, prima dell’acuto finale di Baldi che ha ridotto parzialmente il passivo.

Ancora peggio la terza frazione dove il solo Pasca, due reti per lui, è riuscito a contenere la verve dei padroni di casa che hanno chiuso anche il penultimo tempo di gioco con un break vincente. 10-5 ed ultimi otto minuti di gara quantomeno per salvare l’onore. La Tgroup Arechi riesce a ridurre il passivo con G. Esposito, Lobov (2) e Pasca (2). Troppo poco e, soprattutto, troppo tardi per provare il miracolo. Il Muri Antichi ha controllato il match e con Zovko (2) e Belfiore ha chiuso la contesa sul 13-10.

Muri Antichi – Tgroup Arechi 13-10 (3-2, 3-2, 4-2, 3-5)

Tgroup Arechi: Panza, Sanges, Giordano, G. Esposito, Pasca, C. Esposito, Spinelli L. Iannicelli, Lobov, De Rosa, Massa, Baldi, Apicella. All: Milic

Reti: Pasca 4, Lobov 3, G. Esposito 1, Baldi, C. Esposito

Uscito per limite di falli Castagna (Muri Antichi) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Muri Antichi 5/12 + due rigori, Arechi 3/11. Spettatori: 200 circa. Espulso per gioco violento Giordano (Arechi) nel secondo tempo. Ammoniti il tecnico Puliafito (Muri Antichi) nel primo tempo e il tecnico Milic (Arechi) nel secondo tempo.