Successo esterno per la Tgroup Arechi contro il Muri Antichi.

Con una strepitosa rimonta iniziata a metà del terzo tempo e proseguita sino all’ultima frazione, la Tgroup Arechi riprende il match contro il Muri Antichi vincendo per 6-5 una sfida importantissima in ottica salvezza. Alla vigilia entrambe le compagini erano appaiate all’ultimo posto in classifica, chiaro, quindi, che il match di Catania valesse ben più dei tre punti messi in palio. Milic era stato chiaro:”Dovremo cercare di imporre il nostro gioco”. I ragazzi lo hanno ascoltato, almeno in parte. Soprattutto cià è avvenuto dalla seconda metà di gara in poi, dove si è vista una Tgroup Arechi battagliera, più cinica sotto rete, e con quel pizzico di sfrontatezza tipica dei giovani. Non è una sorpresa, infatti, che la svolta del match sia avvenuta proprio in virtù delle reti di Iannicelli, doppietta per lui, L. Spinelli e Gregorio che hanno ribaltato un match che sembrava ormai perso portandosi dal 5-3 al 5-6 a loro favore. Chapeau!

Un match da cardiopalma, insomma, che ha visto la Tgroup Arechi approcciare in maniera piuttosto timida al cospetto di un Muri Antichi padrone di casa, e conscio della grande possibilità di staccare in classifica proprio gli avversari campani. Le reti di Mattiello e Gregorio, avvenute tra primo e secondo tempo, hanno soltanto mitigato lo svantaggio. Un 4-2 a favore della compagine catanese al cambio di campo che faceva presagire vecchi spettri in casa arechina. Spettri che si materializzavano quando, Gluhaic, nel corso della terza frazione, vanificava la prima rete di Iannicelli riportando i suoi sul 5-3. Sembra obiettivamente una montagna da scalare, e per giunta con poco più di 10 minuti ancora da giocare. Ma il cuore degli invicti è duro a fermarsi, e proprio con i suoi giovani, tornava nuovamente a battere forte sino al 5-6 finale. Nel mentre da sottolineare le strepitose parate di Noviello, e la sapienza tattica dei c.d. senatori, preziosi nei momenti finali, risultati piuttosto concitati. Con questa vittoria la Tgroup Arechi si porta al terz’ ultimo posto in classifica staccando proprio il Muri Antichi, ultimo a tre punti, e sopravanzando la Ce.sport ferma a quota 4.

Muri Antichi – Tgroup Arechi 5 -6 ( 2-1,2-1, 1-2, 0-2)

Tgroup Arechi: Noviello, Siani, Mattiello, Bencivenga, Calì, Apicella, Spinelli L, Gregorio, Vukasovic, Mutariello, Iannicelli, Massa, Spinell R. All: Milic

Reti: Iannicelli 2, Gregorio 2, Mattiello 1, Spinelli L.