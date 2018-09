Sport Open Day 2018: lo sport “in vetrina” a Marina di Eboli sabato 22 e domenica 23.

Promuovere la pratica sportiva, intesa come veicolo di diffusione di stili di vita sani ma anche come strumento di socialità, di condivisione delle proprie passioni, di divertimento, di contatto con l’ambiente che ci circonda.

E’ questo il filo conduttore di Sport Open Day, l’evento dedicato allo sport in programma sabato e domenica prossimi, 22 e 23 settembre, presso il Bagno Trentotto di Marina di Eboli. Giunta alla sua IX edizione, la due giorni è ideata ed organizzata dal circolo velico FIV e scuola di kitesurf “Gli Amici del Mare”, punto di riferimento consolidato per la provincia di Salerno e non solo, nell’ambito degli sport velici.

Divenuto un appuntamento atteso e, ormai, fisso per tutti gli appassionati e i cultori della pratica sportiva, Sport Open Day è patrocinato dal Comune di Eboli e si svolge con il sostegno di attività imprenditoriali del territorio e con il supporto di partners tra i più grandi marchi del settore sportivo internazionale.

Un fine settinana da trascorrere all’aria aperta per salutare l’estate e, magari, scegliere lo sport da praticare in inverno. Chi raggiungerà Bagno Trentotto sabato e domenica avrà, infatti, la possibilità di entrare in contatto con un caleidoscopio di discipline sportive: surf, windsurf, nuoto, beach volley, skate, fitness, atletica, calcio, crossFit, TRX, ciclismo.

Un’occasione preziosa, dunque, per conoscere i valori, le dinamiche, le potenzialità ricreative dei vari sport, partecipando a dimostrazioni e allenamenti ma, soprattutto, incontrando chi già li pratica da tempo e li insegna.

Sport Open Day è, infatti, concepito come una vera e propria “vetrina” per le associazioni sportive del territorio, offrendo loro la possibilità di promuovere le proprie attività, grazie alla presenza di stand dedicati nell’ area espositiva allestita per l’occasione, dove sarà anche possibile testare materiali e prodotti.

Tanto sport, e di ogni tipo, ma anche intrattenimento ed animazione, fin dalla prima giornata. Domenica, poi, a Sport Open Day torna l’appuntamento con Holy Color Party, lo spettacolare lancio di sabbie colorate che saprà coinvolgere e far divertire grandi e piccoli. Inoltre, sempre domenica, avrà luogo l’attesissima estrazione della lotteria “Un posto al sole” che darà la possibilità, a chi avrà acquistato il biglietto vincente, di aggiudicarsi un buono sconto su un abbonamento da utilizzare presso il Bagno Trentotto, per il 2019.

In entrambe le giornate le attività, tutte gratuite come l’ingresso alla struttura, avranno inizio alle ore 10.

Per contatti e informazioni

https://www.facebook.com/sportopenday/

https://www.facebook.com/circolo.velico.gliamicidelmare/

https://www.facebook.com/BagnoTrentotto/

https://www.gliamicidelmare.it/