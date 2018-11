Sorrento-Positano Ultramarathon, presentazione venerdì 30 alla Lega Navale di Napoli..

Il gotha dell’atletica su strada mondiale sarà domani a Napoli in occasione del convegno “Tutto il mondo corre: New York insegna, Napoli cresce: l’impatto degli eventi di massa e del turismo sportivo sulla economia locale”.

Uno sguardo nel futuro che va dagli ottomila partecipanti della Napoli Half city marathon edizione 2019 (24 febbraio) ai cinquantamila che annualmente prendono parte alla maratona di New York, icona e punto di riferimento di tutte le maratone mondiali.

“Nel giro di dieci anni correranno tutti, in ogni angolo delle strade di qualsiasi città ci sarà gente che corre. In Giappone, negli Usa, in centro e nord Europa è già una realtà. Preparatevi a una rivoluzione”. E’ l’opinione di Carlo Capalbo, responsabile Iaaf (la federazione mondiale) di tutta l’attività su strada.

“Sarà un’occasione di confronto e di studio e per me un grande piacere tornare a Napoli dove sono stato di base a Napoli con la Us Navy qualche anno fa. La magia di New York? E’ la città stessa, il sentirsi coinvolta tutta e sono convinto che Napoli, con l’ottima organizzazione di Napoli Running, potrà proseguire in questa avventura. 8.000 partecipanti è già uno splendido inizio” il pensiero di George Hirsch, Chairman of the Board of Directors della New York Road Runners.

Al convegno in programma domani, venerdì 30 novembre alla Lega Navale – Sezione di Napoli, Via Ammiraglio Ferdinando Acton (ore 10), interverranno George Hirsch (Chairman of the Board of Directors della New York Road Runners), società organizzatrice della Maratona di New York, tra gli uomini più influenti del podismo mondiale, leader di una manifestazione unica al mondo come la Maratona di New York che quest’anno ha portato 50mila atleti sulle strade della grande mela e almeno altrettanti turisti solo per l’evento, Carlo Capalbo (Presidente del comitato organizzativo Napoli Running, Presidente della commissione corse su strada IAAF), Glenn Latimer (Direttore degli atleti elite della Maratona di Londra), che dirà quanto gli atleti di vertice servano per aumentare prestigio e valore di una gara internazionale, Lucia Fortini (Assessore delegato allo sport Regione Campania), Ciro Borriello (Assessore allo sport Comune di Napoli), Umberto De Gregorio (Presidente Ente Autonomo del Volturno) Vito Grassi (Presidente Unione Industriali Napoli).

Al termine del Convegno sarà presentato alla stampa l’evento podistico Sorrento-Positano, Panoramica ed Ultra-maratona, in programma domenica 2 dicembre.

Una mezza maratona con uno scenario unico al mondo, la costiera sorrentina in tutta la sua bellezza, Capri a fare da sfondo quasi a vegliare sui tanti maratoneti che si stanno iscrivendo. Sono questi i primi magnifici 21km della Panoramica 27km, al km 21,097 al passaggio della ‘half marathon’ il rilevamento cronometrico per il Gran Premio Nastro Verde dopodiché sarà solo da completare l’ultima parte da 5km in tutta serenità godendo doppiamente dei panorami fino al portale di partenza/arrivo a Sorrento per il traguardo ufficiale della 27km. Obiettivo 1500 presenze, praticamente raddoppiato il numero di partecipanti del 2017 e andando nello specifico per la ultramarathon i registrati sono quasi il triplo.