Sorrento – Positano Ultramarathon, ci sarà il vincitore 2017 Stefano Velatta.

Passata l’estate è tempo di pensare alle gare autunnali, tra queste c’è la Sorrento Positano Ultramarathon del 2 dicembre con i suoi percorsi ormai ben definiti e dal sicuro spettacolo. Ultramaratona da 54km con partenza alle ore 7:00 e Panoramica da 27km con partenza alle ore 9.

Tra le novità principali di questa edizione è l’istituzione di due nuovi traguardi intermedi. Il Gran Premio Nastro Verde sulla distanza della mezza maratona per gli atleti della Panoramica 27km. Verrà posizionato un tappeto di rilevamento al km 21,097 e verranno premiati con trofeo i primi tre uomini e le prime tre donne assolute, Tutti gli atleti avranno il loro tempo intermedio sulla distanza classica della mezza maratona e comunque poi la gara proseguirà fino al portale di partenza/arrivo a Sorrento per il traguardo della 27km.

Invece per i partecipanti alla Ultramarathon 54km viene invece istituito il Trofeo della Costiera sulla distanza dei 50km. Verrà posizionato un tappeto di rilevamento al 50° km e poi verranno premiati con trofeo i primi tre uomini e le prime tre donne assolute. La gara proseguirà fino al portale di partenza/arrivo a Sorrento per il traguardo della 54km.

IL NOSTRO CAMPIONE – Un 2017 da grande protagonista delle ultramaratone in giro per l’Italia con la conquista di ben 5 titoli italiani sulle varie distanze, il biellese Stefano Velatta alla Sorrento Positano Ultramarathon del dicembre scorso non si risparmiò e chiuse la sua stagione agonistica in terra sorrentina con un’altra vittoria. Fu il primo a presentarsi a Sorrento, vinse in 3h28’44” davanti a Marco Ferrari che terminò in 3h31’51”: “Gara positiva, il tratto che arriva a Positano è stato un pezzo magnifico, è uscito il sole e si vedeva un panorama mozzafiato, un momento da pelle d’oca. In generale il percorso è davvero fantastico”, queste le sue parole appena terminata la gara.

Stefano Velatta ha già confermato la sua presenza, c’è un primo posto da confermare, vuole che il suo nome venga scritto ancora una volta nell’albo d’oro di questa competizione che sta diventando una grande classica italiana delle ultradistanze. “Ho scelto le ultramaratone perché le cose semplici non mi piacciono – le sue parole arrivate insieme alla conferma d’iscrizione – e ho scelto la Sorrento Positano Ultramarathon perché ha un percorso dove c’è veramente di tutto. Salite, discese, pianura, mare, monti ed un clima temperato, per non parlare poi dello scenario. Dove trovare di meglio in Italia? …dimenticavo organizzazione da parte di Napoli Running impeccabile e professionale”.

Sentir parlare così un campione come Velatta inorgoglisce ma anche incuriosisce. Ma come si prepara per le ultra e per la Sorrento Positano del prossimo 2 Dicembre? “Mi alleno come se dovessi affrontare una maratona, se posso dare un consiglio su come affrontarla dico a tutti semplicemente di perdersi negli scorci meravigliosi che offre il percorso, in questo modo il traguardo arriverà in un attimo. L’anno scorso ho vito e mi ha regalato tante emozioni, sono certo accadrà anche quest’anno. Parlo delle emozioni…la vittoria…darò il massimo!”

ISCRIZIONI SORRENTO POSITANO 2018 – Iscrizioni aperte, partecipare all’Ultra Marathon 54k avrà un costo di 40,00 euro, mentre il pettorale de La Panoramica avrà un costo di 25,00 euro. Per iscriverti ad una delle due gare della Sorrento Positano, clicca QUI.

