Sorrento Positano Ultramarathon, aperte le iscrizioni per la corsa da 54 km.

Sarà ancora grande running sulle strade in provincia di Napoli il prossimo 2 dicembre. Archiviata quasi due mesi fa una memorabile edizione della Napoli City Half Marathon, la società sportiva Napoli Runnning è già da qualche settimana al lavoro per organizzare al meglio la Sorrento Positano Ultramarathon da 54km che si correrà domenica 2 dicembre con partenza alle ore 7 per la distanza più lunga e alle ore 9 per la Panoramica da 27km.

Due diversi percorsi per permettere a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza unica, di correre in uno dei panorami più suggestivi. Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agata sui due Golfi e Positano, il risultato sarà l’essere immersi in un’atmosfera unica che solo questi luoghi sanno regalare.

Andrà a completare il programma la confermatissima Family Run& Friends da 2km per le famiglie e i bambini, così tutti, davvero tutti, potranno essere protagonisti con le scarpette da running ai piedi.

Ci eravamo lasciati con centinaia di atleti all’arrivo e due campionissimi sul gradino più alto del podio. Tra gli uomini il biellese Stefano Velatta primo in 3h28’44” e tra le donne la fortissima finlandese Noora Katarina Honkala in 4h15’00”, dietro di loro tanto entusiasmo e voglia di esserci nonostante il meteo non abbia regalato una delle sue migliori giornate. Si può solo migliorare.

LE NOVITA’ – Diverse saranno le novità per questa decima edizione, la prima che annunciamo è l’istituzione del Gran Premio Nastro Verde sulla distanza della mezza maratona per gli atleti della Panoramica 27km. Verrà posizionato un tappeto di rilevamento al km 21,0975 e verranno premiati con trofeo i primi tre uomini e le prime tre donne assolute, Tutti gli atleti avranno il loro tempo intermedio sulla distanza classica della mezza maratona e comunque poi la gara proseguirà fino al portale di partenza/arrivo a Sorrento per il traguardo della 27 km.

Per i partecipanti alla Ultramaratona 54km viene invece istituito il Trofeo della Costiera sulla distanza dei 50 km. Verrà posizionato un tappeto di rilevamento al 50° km e poi verranno premiati con trofeo i primi tre uomini e le prime tre donne assolute. La gara proseguirà fino al portale di partenza/arrivo a Sorrento per il traguardo della 54 km.

ISCRIZIONI APERTE – Aperte ufficialmente le iscrizioni con un costo fisso di euro 40 per ottenere il pettorale della Sorrento Positano Ultramaratona 54km e di 25 euro per i primi 1000 iscritti alla Panoramica da 27km. Dal 1001 al 2000 la tariffa del pettorale salirà a 30 euro. Per iscriverti CLICCA QUI

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: marketing@napolirunning.com – info@napolirunning.com

