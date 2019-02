Sfida interna per la Tgroup Arechi, arriva il Te.Li.Mar. Palermo.

Duro impegno casalingo per la Tgroup Arechi chiamata ad affrontare sabato, alle ore 15:00, il Te.Li.Mar Palermo, attuale seconda forza del campionato a sole quattro lunghezze di distanza dalla capolista Rari Nantes Salerno.

Nonostante le due sconfitte consecutive, la compagine allenata da Pesci ha mostrato miglioramenti sia nel gioco che nella tenuta atletica, riuscendo a rimanere in partita per tutti e quattro i tempi di gioco.

Un buon passo avanti, quindi, che ci si augura possa tramutarsi nei primi punti contro la compagine siciliana. Certamente, non un avvio semplice per mister Pesci “costretto” in questa sua primissima esperienza salernitana a dover affrontare la prima e la seconda classificata del girone.

Ma lo sport insegna, nulla può mai considerarsi scontato, soprattutto nella Pallanuoto dove risulta fondamentale rimanere ancorato all’avversario sino al termine che poi tutto può succedere.

Questo, in sintesi, il pensiero di Pietro Iannicelli:”Sabato (domani n.d.r.) ci attende una partita tosta contro il Te.Li.Mar. Avversario impegnativo che dispone di elementi di grande esperienza come Lo Cascio, giusto per fare un esempio. Dovessimo portare i tre punti a casa, questi sarebbero senz’altro fondamentali in ottica salvezza – prosegue -. Chiaramente, sarà un impegno molto difficile ma non partiamo certo battuti, anzi abbiamo la giusta dose di entusiasmo e voglia di migliorarci.”

Chiosa finale sul mister Pesci:”E’ eccezionale ed ha tanta esperienza avendo allenato anche nelle nazionali giovanili. Ci sta facendo lavorare molto sulla tattica, soprattutto nelle ipotesi di uomo in più dove in passato facevamo fatica.”