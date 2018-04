Sconfitta interna per la Tgroup Arechi contro il Latina Pallanuoto.

Sconfitta beffa per la Tgroup Arechi che non riesce a ribaltare il pronostico a lei sfavorevole soccombendo in casa contro il Latina Pallanuoto con il punteggio di 4-5. Di fatto, il match si decide tutto nel primo quarto dove, complice un approccio un pò troppo remissivo degli invicti, la compagine pontina è riuscita subito a prendere il largo chiudendo la frazione con un secco 4-0.

Evidentemente le scorie post Arvalia e Catania si sono fatte sentire nella mente dei ragazzi allenati da Milic che hanno faticato non poco a contenere la verve degli avversari. A ciò vanno aggiunte le ormai croniche occasioni sprecate che ne hanno condizionato i primi due tempi. Invero, dalla terza frazione si è vista la vera Tgroup Arechi che ha finalmente sfruttato una superiorità numerica prima con Pasca e poi successivamente con Massa. Il Mini break di 2-0 ha riaperto il match dando maggiore convinzione ai padroni di casa. Di contro il Latina ha perso un pò della verve iniziale apparendo leggermente stanco e sciupone dinanzi a Panza.

Ultima frazione da cardiopalma che inizia subito con una splendida palomba di Pietro Iannicelli che beffa Bonito. L’incredibile è dietro l’angolo, dallo 0-4 al 3-4 contro una delle compagini più forti del girone. La Tgroup Arechi ci crede, recupera grinta e stringe alle corde il Latina che è bravo ed esperto a contenere, tant’è che Falco riporta subito il vantaggio sul +2. Ciò nonostante, la compagine scudocrociata ha ancora diverse occasioni per rimettersi in carreggiata ma una traversa di Pasca prima, un gol annullato allo stesso numero 5 per un presunto fallo commesso apparso ai più dubbio, e poi ancora con C. Esposito che a pochi passi da Bonito lo grazia centrando il palo interno impediscono il sospirato recupero. A due secondi dalla fine del match l’inutile 4-5 ad opera di un generoso Massa.

“Complimenti al Latina che è un’ottima squadra, tuttavia, quest’oggi abbiamo commesso troppi errori, soprattutto nei primi due tempi. Abbiamo sbagliato in attacco dove non siamo riusciti proprio a segnare nonostante i tanti tiri verso la porta avversaria. Meglio nel terzo e quarto tempo, ciò nonostante, gli errori sono stati ancora molti, in questo modo non si vince contro una compagine come il Latina. Dobbiamo credere maggiormente in noi stessi, essere più aggressivi e giocare sempre come avvenuto nel terzo e quarto tempo, e non soltanto a sprazzi.” Così mister Milic al termine del match contro il Latina Pallanuoto.

Tgroup Arechi – Latina Pallanuoto 4-5 ( 0-4, 0-0, 2-0, 2-1)

Tgroup Arechi: Panza, Sanges, Apicella, G. Esposito, Pasca, C. Esposito, Iannicelli P. Iannicelli M., Lobov, De Rosa, Baldi, Massa, Spinelli L. All: Milic

Reti: Massa 2, Spinelli 1, Iannicelli 1

Uscito per limite di falli Maras (L) nel terzo tempo. Superiorità numeriche Tgroup Arechi 2/11, Latina Pallanuoto 1/6. Spettatori 100 circa.