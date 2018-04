Sconfitta a Barcellona Pozzo di Gotto, la Virtus Arechi resta al quarto posto.

La Renzullo Lars Virtus Arechi Salerno perde lo scontro diretto in casa del Basket Barcellona (89-83 il punteggio) e, alla vigilia dell’ultima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West, deve “accontentarsi” del quarto posto in classifica generale. Indipendentemente da come andrà la sfida della prossima settimana con la capolista Palestrina, infatti, il team del presidente Nello Renzullo non potrà più raggiungere Cassino. A questo punto, il roster allestito dal diesse Pino Corvo, deve solo aspettare di sapere chi conquisterà il quinto posto nel girone C per conoscere il nome della sua avversaria ai quarti di finale dei play off promozione. In terra siciliana, il quintetto di coach Orlando Menduto, costretto a rinunciare all’acciaccato Gennaro Sorrentino, ha tenuto testa alla seconda forza del raggruppamento che, però, ha avuto la meglio grazie ad un primo tempo praticamente perfetto. Nella ripresa capitan Marco Cucco e compagni, che hanno tirato male da fuori (7/26 da 3 punti) hanno tentato di reagire, ma i siciliani trascinati dal pubblico amico sono riusciti ad amministrare il vantaggio fino alla fine.

L’avvio di partita è favorevole ai padroni di casa. Sereni spezza l’equilibrio iniziale ma gli risponde Di Prampero. La tripla di Teghini regala il +3 ai siciliani, che però concedono un canestro facile a Leggio. Poi si assiste al botta e risposta tra Stefanini e Sanna. A questo punto Menduto prova ad abbassare il quintetto e ad alzare l’intensità difensiva, inserendo Datuowei al posto di Leggio. A rimbalzo, però, i blaugrana concedono una seconda chance a Teghini che non si fa pregare. Due scelte offensive non ottimali producono due errori da parte dei salernitani, Grilli e Teghini ne approfittano per portare il team di coach Friso sul +7 (13-6). Dopo tre minuti di digiuno, Sanna rimette in carreggiata la Renzullo Lars. Da una palla recuperata nasce una giocata in campo aperto del quintetto di coach Menduto e alla “bomba di Datuowei. Ancora dalla lunga distanza Di Prampero regala il primo vantaggio della partita ai viaggianti. Segnano in successione Pedrazzani e Paci. Poi è Gay a segnare dall’arco dei 6.75. Barcellona firma un mini break con i liberi di Stefanini e un’altra tripla dello stesso Gay. Capitan Cucco gli risponde con la stessa moneta. Stefanini però è ancora implacabile e regala il nuovo massimo vantaggio ai suoi sul +8 (26-18) al termine del primo quarto.

Il secondo periodo si apre con 3 punti in fila (un tiro libero e un canestro da sotto) realizzati dal nuovo entrato Idiaru. Petrazzuoli è bravo a riportare lo svantaggio dei salernitani sotto la doppia cifra con una conclusione pesante. Bartolozzi, appena chiamato in causa, si fa subito notare nel pitturato. Pedrazzani respinge il tentativo di rimonta degli ospiti. Coach Menduto chiama time out ed inserisce Sanna al posto di Cucco. Senza playmaker di ruolo in campo, con Petrazzuoli e Di Prampero ad alternarsi nell’organizzazione della manovra Salerno prova a rifarsi sotto ma, nonostante la stoppata di Sanna ai danni di Idiaru, Barcellona torna a +10 con Sereni. I blaugrana accorciano le distanze col canestro da sotto di un volitivo Bartolozzi e con la schiacciata in contropiede di Sanna. Quindi, Di Prampero segna da fuori la bomba del nuovo -3. A ridare ossigeno ai siciliani è il solito Pedrazzani che concretizza un’azione da 3 punti (fallo, canestro e tiro libero supplementare). Dopo la palla persa da Sanna, segna di nuovo Idiaru. Barcellona serra le fila in difesa e Sereni e Grilli portano i padroni di casa al +12 (42-30) costringendo Menduto a fermare di nuovo il gioco dopo un break sfavorevole di 9-0. Sanna segna uno dei due tiri liberi a sua disposizione. Quindi vanno a bersaglio Teghini e due volte Leggio, prima che le conclusioni da fuori di Grilli e Teghini (14 punti all’attivo nel primo tempo) consentano ai siciliani di andare al riposo lungo sul 50-35.

In avvio di ripresa, dopo la strigliata negli spogliatoi di coach Menduto, la Renzullo Lars prova a partire forte con la tripla di Sanna (già in doppia cifra) e il piazzato di Leggio. Grilli si conferma precisissimo da fuori e raggiunge quota 10 punti personali. Stefanini si becca un tecnico per proteste e Cucco segna il libero assegnato dagli arbitri, quindi Paci concretizza il possesso successivo con un tiro dei suoi. Ma Brunetti da fuori regala di nuovo 13 lunghezze di vantaggio alla squadra di casa. Cucco e Sereni segnano in maniera alternata. Anche Leggio va in doppia cifra con un jumper dalla media, quindi Paci riporta lo svantaggio dei blaugrana sotto la doppia cifra (58-49). Sereni segna 5 punti in fila (e va a quota 11) e costringe Paci a spendere il suo terzo fallo personale. Si rivede Di Prampero che prima segna e poi nell’altra metà campo stoppa il tentativo di Gay, favorendo il contropiede tramutato in 2 punti da Paci. Teghini, però, segna la nona tripla dei siciliani. Sanna, smarcato da Petrazzuoli, va ancora a segno ma Brunetti non ci sta. Una combinazione veloce con Paic permette a Datuowei di siglare il secondo canestro della sua partita. Brunetti e Sanna segnano dalla linea della carità e fissano il punteggio sul 70-59 alla mezzora (parziale favorevole a Salerno, 20-24).

Il quarto e decisivo periodo si apre con una stoppata di Brunetti su Sanna. Ci pensa Leggio a riportare Salerno a -9. Dura poco, visto che Gay continua a segnare con continuità. Dopo l’errore da fuori di Di Prampero, Pedrazzani riporta i suoi a +13. Leggi segna dalla lunetta prima di lasciare di nuovo spazio a Paci che, appena entrato, conquista rimbalzo in attacco e riapre il gioco per Cucco che arma la mano di Datuowei per la seconda bomba del match dell’ex Ferentino. Time out per coach Friso. Uscendo dalla panchina, Teghini risponde da par suo, mantenendo il 100 per cento (4/4) dall’arco dei 6.75. Quindi Pedrazzani a 5 minuti dal termine riporta i suoi a +14 e obbliga Menduto a chiamare sospensione. Grilli e Sanna segnano da fuori. Lo stesso Grilli fa 2/2 dalla lunetta. Poi, con un minibreak di 0-6 firmato da Paci (decimo punto per lui), Sanna e Cucco i salernitani tornano a -10. Sulla stoppata di Paci ai danni di Idiaru le squadre vanno in panchina per un nuovo time out con poco meno di 2 minuti da giocare. La bomba dello stesso Idiaru sembra chiudere definitivamente i conti ma i liberi di Petrazzuoli e Sanna prima, quindi il canestro dopo aver rubato palla a Teghini da parte di Cucco riportano i blaugrana a -6 a 22 secondi dal termine. Grilli subisce fallo da Sanna e non sbaglia dalla lunetta. In extremis Sanna segna il suo 22esimo punto e fissa il punteggio sul definitivo 89-83 in favore di Barcellona.

Domenica prossima (22 aprile) la Renzullo Lars Salerno disputerà l’ultima gara casalinga della regular season: il quintetto di coach Menduto riceverà al PalaSilvestri la visita della capolista Citysightseeing Palestrina. La settimana seguente, poi, scatteranno i quarti di finale dei play off promozione e i blaugrana avranno la possibilità, in base al piazzamento conseguito al termine della regular season, di disputare il primo turno col vantaggio del fattore campo sia in gara 1 (domenica 29) che nell’eventuale “bella” (domenica 6 maggio).

BASKET BARCELLONA – RENZULLO LARS VIRTUS ARECHI SALERNO 89-83

PARZIALI: 26-18, 24-17, 20-24, 19-24

Basket Barcellona: Michael Teghini 20 (4/12, 4/4), Daniele Grilli 17 (2/4, 3/7), Giacomo Sereni 11 (5/6, 0/0), Luca Pedrazzani 11 (5/6, 0/0), Flavio Gay 8 (1/4, 2/7), Efe Idiaru 8 (2/3, 1/2), Luigi Brunetti 7 (1/2, 1/3), Fabio Stefanini 7 (1/3, 1/1), Andrea Mustacchio 0 (0/0, 0/0), Mattia Caroldi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Luigi Brunetti 8) – Assist: 21 (Michael Teghini, Daniele Grilli 5).

Virtus Arechi Salerno: Massimiliano Sanna 22 (6/8, 2/6), Gianmarco Leggio 13 (6/7, 0/0), Paolo Paci 10 (5/12, 0/0), Marco Cucco 10 (3/3, 1/9), Federico Di prampero 9 (3/4, 1/5), Daniel Datuowei 8 (1/4, 2/3), Onorio Petrazzuoli 7 (0/0, 1/2), Riccardo Bartolozzi 4 (2/2, 0/0), Marco Mennella 0 (0/0, 0/1), Stefano Saletti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 26 6 + 20 (Massimiliano Sanna 6) – Assist: 17 (Paolo Paci, Marco Cucco 5).