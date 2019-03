Scafatese sconfitta in casa dall’Agropoli.

Dopo un intero girone torna la sconfitta interna per la Scafatese, battut al Vigilante Varone dall’Agropoli terzo in classifica. Amarante deve far fronte alle assenze forzate di Avino e Rinaldi e inserisce Vitiello e Amendola Claudio, senza modificare l’assetto classico. La prima azione saliente è di marca ospite, con il tiro di Natiello del minuto 4 parato da Menzione; la Scafatese prova a rispondere prima con la combinazione Sperandeo-Roghi, col tiro di quest’ultimo facilmente parato da Capasso, e poi con la conclusione dalla distanza di Apredda che termina alta. Poi, prima di andare a riposo negli spogliatoi, sale in cattedra Capozzoli: il capitano dei delfini sfiora il palo con una conclusione di sinistro al 29’, causa le proteste ospiti per un contatto in area un minuto dopo e, al 41’, realizza il gol del vantaggio con un preciso incrocio di sinistro dopo un perfetto inserimento su spizzata aerea di D’Attilio.

Nella ripresa Amarante prova a ridisegnare la Scafatese inserendo il terzino sinistro under Petrosino e avanzando il capitano Manzo a centrocampo, ma è nuovamente l’Agropoli a passare con il tiro di Masocco al minuto 66 che vale il definitivo 0-2. Con l’inserimento di Manzillo al 70’ Esposito passa a un più prudente 4-1-4-1 e, nonostante la sfuriata gialloblu degli ultimi minuti, riesce a tenere saldamente il risultato. Secondo ko consecutivo della Scafatese che non pregiudica nulla per la lotta salvezza: la settimana prossima i canarini andranno in scena sul campo del Faiano in un incontro che risulta vitale anche per la compagine biancoverde

SCAFATESE: Menzione 00, Sannino 00, Manzo, Vitiello (64’ Barra 99), Esperimento, Orientale, Apredda 02 (45’ Petrosino 01), Avino, Sperandeo, Siciliano, Roghi.

A disposizione: Capasso 00, Russo 00, Esposito Marcello 02, Petrosino 01, Amendola Ciropaolo, Nina 99, Torcia 02, Barra 99, Nocerino 99.

All: Amarante Antonino

AGROPOLI: Capone 99, Maggio 01, Mustone, Graziani 01 (88’ Pappalardo), Imparato, Raimondi 99, Capozzoli (64’ Pirone 00), Masocco (77’ Di Lascio 99), Tandara, Natiello (77’ Manzillo), D’Attilio (77’ Lumbardu).

A disposizione: Graziano 99, Pappalardo, Di Lascio 99, Toscano 01, Manzillo, Gubinelli, Lumbardu, Doto 99, Pirone 00.

All: Esposito Gianluca

RETI: 41’ Capozzoli, 67’ Masocco

Arbitro: Trevisan di Mestre

Assistenti: Ferraro e Falco di Frattamaggiore

Note: Ammoniti: D’Attilio. Calci d’angolo: 1-1.