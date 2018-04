Scafatese chiude la stagione con la manita alla Rocchese.

Si chiude con una vittoria roboante il campionato glorioso della Scafatese che batte la Rocchese per 5-1. In un’atmosfera festosa i canarini passano subito in vantaggio al minuto 8 grazie al gol di Scognamiglio dopo un’azione personale di Pirone.

Lo stesso numero 10, al 31′ raddoppia con la specialità della casa, ovvero quel calcio di punizione di destro sul primo palo sul quale nulla può l’estremo difensore avversario Rispoli. È un momento d’oro per gli uomini di Macera che, prima dell’intervallo, vanno in rete altre due volte, prima nuovamente con Scognamiglio e poi con il tap-in vincente del bomber Luca Martone, mentre gli ospiti, sulla sirena del primo tempo, riescono a trovare il goal della bandiera grazie a un’ottima conclusione a giro di De Sio. Nell’intervallo i bambini delle varie scuole calcio sfidano il portierone gialloblu Ciccarelli, uscito per lasciar spazio a Mingacci, cimentandosi negli shoot out, ma al rientro dagli spogliatoi i canarini continuano a dettare legge, andando in rete nuovamente con il bomber Luca Martone, che chiude con 25 centri la sua fenomenale stagione, quella della rinascita. Ci sarebbe il tempo anche per un’altra rete, ma il perfetto destro a giro di Pirone si stampa sulla traversa. Il triplice fischio di gara del direttore di gara Rosanna D’Ambrosi manda, questa volta definitivamente, la Scafatese nel prossimo campionato di Eccellenza.

SCAFATESE: Ciccarelli (24′ Mingacci), Amendola Claudio (53′ Liccardi), De Falco, Scala, Gargiulo, Avino (33′ Marano), Marino (27′ Amendola Ciropaolo), Maresca, Martone, Pirone, Scognamiglio (53′ Manzo).

A disposizione: Mingacci, Sannino, Liccardi, Manzo, Gallo, Amendola Ciropaolo, Marano.

All: Macera.

ROCCHESE: Rispoli, Califano (69′ Accarino), Di Domenico (45′ Fadda), Pedone, Asciuti (61′ Palmieri), Senatore, Trapanese (65′ Vitale), Nocerino, Desiderio, De Sio, Malandrino (45′ D’amico).

A disposizione: Piazza, D’Arienzo, Fadda, D’Amico, Vitale, Palmieri, Accarino.

All: Prisco.

RETI: 8′ Scognamiglio, 31′ Pirone, 37′ Scognamiglio, 43′ Pirone, 45′ De Sio, 68′ Martone.

Arbitro: D’ambrosi di Nocera Inferiore

Assistenti: Cerbone di Frattamaggiore e Trotta di Nocera Inferiore

Note: calci d’angolo: 6-2