Salerno Basket 92, Under 18 sconfitte e fuori dall’interzona.

Niente da fare per la formazione U18 del Salerno Basket ’92 che cede 41-54 alle coetanee dell’Alfa Omega Basket Ostia sul neutro di Campobasso e perde l’accesso alla fase interzona di categoria.

Ieri pomeriggio al PalaVazzieri le granatine di coach Dello Iacono sono rimaste in partita per i primi due quarti (11-12 il primo parziale, 19-24 all’intervallo lungo), poi però nel terzo periodo hanno concesso campo alle laziali che ne hanno approfittato, piazzando un parziale di 9-19 che è valso l’allungo definitivo (28-43). Non sono bastati alle granatine i 18 punti di Linda Giulivo, top scorer del match, per evitare la sconfitta col finale di 41-54 che chiude, così, la stagione agonistica del sodalizio di patron Angela Somma: sarà l’Alfa Omega Ostia ad accedere all’interzona (30 aprile-2 maggio a Ferrara, ndR) dove potrà giocarsi la qualificazione alle final eight nazionali.

TABELLINO – SALERNO ’92-ALFA OMEGA OSTIA 41-54 (11-12; 19-24; 28-43)

SALERNO: Esposito 9, Spagnuolo ne, Arase 2, Ledda 6, Pellecchia, Fontana 2, A. Galdi ne, Giulivo 18, S. Galdi 4, Gasparro ne, Iacovacci ne.

OSTIA: Gregori 2, Pannunzio 2, R. Di Falco 7, A. Di Falco 13, Di Marco 8, D’Aguanno 3, Liberti 6, Scordari 10, Santacroce, Silvi, Brignone, Emiliozzi 3.

Arbitri: Valerio-Zampini (Campobasso)