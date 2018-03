Salerno Basket 92, rinviata gara contro Sorrento, si recupera giovedì 8.

Si recupererà giovedì sera, 8 marzo, alle 20:30 la sfida tra Salerno Basket ’92 e Hertz Sorrento rinviata a causa dell’indisponibilità del PalaSilvestri. Il match è valevole per la seconda giornata della fase a orologio del campionato di Serie B femminile.

Le granatine, intanto, hanno prima la testa allo spareggio che domani – lunedì 5 marzo – affronteranno contro le pari età di Ancona: in palio c’è l’accesso alle finali interzona Under 20. Palla a due sul neutro di Ferentino (FR) alle 18:30, il match sarà arbitrato dai signori Mirko Picchi (Ferentino) e Mattia Falamesca (Anagni). La stragrande maggioranza del roster della B è parte anche di quello dell’U20 e il team di patron Somma cercherà di non sfigurare al cospetto delle temibili marchigiane. L’anno scorso le salernitane furono capaci di arrivare fino alle Final Eight Nazionali.

Tra le giocatrici di coach Dello Iacono più giovani c’è Linda Giulivo, classe 2001, concentratissima per l’appuntamento contro Ancona: “Sarà il mio primo spareggio, l’emozione non manca ma tutte noi vogliamo dimostrare sul campo che il lavoro svolto in palestra quotidianamente è importante. Vogliamo dare il meglio e non vediamo l’ora di scendere in campo con concentrazione e spirito di gruppo. Sappiamo che sarà dura ma faremo di tutto per vincere. Per farlo ci vogliono cuore e grinta, noi li abbiamo. L’obiettivo è quello di dare soddisfazioni all’allenatore e alla società: tra noi c’è fiducia reciproca”.