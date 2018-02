Salerno Basket 92, le ragazze sconfitte a Castellammare.

Salerno Basket ’92 sconfitto a Castellammare nella prima giornata della fase a orologio del campionato di Serie B femminile. La Banca Stabiese vince 65-49, prendendo il largo soltanto nell’ultimo quarto e riscattando, così, il kappaò rimdiato la scorsa settimana al PalaSilvestri in Coppa Campania.

Un peccato per la compagine di Dello Iacono, capace di tenere partita e risultato in equilibrio per mezzora buona di partita, nonostante l’avvio sotto tono. Probabilmente, anche l’uscita per cinque falli di Ingrassia a metà dell’ultimo periodo ha fatto perdere un importante punto di riferimento alle granatine, in precedenza capaci di andare sul +7 nel terzo quarto e raggiunte anche a causa di un contestato tiro da tre delle stabiesi, scagliato quando il segnale dei 24” aveva già emesso il suo suono. Forse un errore dal tavolo più che cronometrico. Pesano ancor di più, però, i 17 tiri liberi sbagliati da Salerno sui 24 avuti a disposizione.

“Abbiamo giocato un’ottima pallacanestro soprattutto nel secondo e nel terzo quarto, dando segni di vitalità costanti – afferma coach Dello Iacono – Siamo stati in vantaggio fino al 32’ sul campo della squadra che due settimane fa è stata capace di vincere a Scafati, riuscendo a contenere i terminali offensivi Gallo e Potolicchio per gran parte del match. Probabilmente abbiamo giocato anche meglio della scorsa settimana in Coppa Campania, quando abbiamo battuto proprio le stabiesi. Alla fine, il talento delle avversarie ha avuto il sopravvento e noi abbiamo perso un po’ di equilibrio in attacco, disunendoci in difesa. Precedentemente, traevamo vantaggio e forza dal lavoro in difesa, andando in contropiede in campo aperto. Certo, con percentuali più alte sui liberi avremmo potuto giocarci la partita fino alla fine ma sono ugualmente soddisfatto di quanto visto perché restiamo una squadra molto giovane che ha tanto ancora da imparare e migliorare”.

Le granatine, dunque, restano bloccate a quota 16 punti in classifica e vedono l’Olimpia Capri staccarle di due lunghezze, dopo il successo delle isolane contro la Ruggi, che insegue a quota 10 al terzultimo posto. Il prossimo turno vedrà il Salerno ’92 impegnato in casa contro Hertz Sorrento. “Sono fiducioso e certo che la squadra sia uscita da un periodo di difficoltà di ordine mentale – conclude l’allenatore – Teniamo vivo l’obiettivo coppa con le final four e cercheremo di fare il meglio anche nella fase a orologio. E poi il 5 marzo daremo tutto per conquistare la fase interzona con l’U20 nello spareggio di Ferentino contro Ancona”.

TABELLINO – BANCA STABIESE CASTELLAMMARE-SALERNO BASKET 65-49 (14-6; 28-29; 45-43)

STABIA: Trotta 10, De Rosa ne, Manganiello ne, Carotenuto 5, Potolicchio 17, Gallo 19, Orta, Donnarumma ne, Grumetti 6, Scala 2, Atanasovska 6, Tasevska ne. All: Costagliola

SALERNO: Ingrassia 6, Caputo ne, De Mitri 15, Galdi, Arase ne, Esposito ne, Fontana ne, Assentato 14, Giulivo, Ledda ne, Manolova 7, Melin 7. All: Dello Iacono

Arbitri: Simone Argenio di Mercogliano e Fabio Dell’Infante di Ariano Irpino

NOTE. Uscita per 5 falli Ingrassia (SA) al 34’