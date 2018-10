Salerno Basket 92, buon test a Casagiove.

Buon test amichevole per il Salerno Basket ’92 ieri sera sul campo della JuveCaserta Academy, compagine di pari categoria. Al palasport di Casagiove le granatine si sono imposte 56-64 con Cigic (17 punti) e Di Donato (13) in evidenza. Si avvicina l’inizio del campionato di Serie B, previsto per il 20 ottobre, coach Dello Iacono mostra fiducia.

“Abbiamo giocato con una neopromossa e sono arrivati segnali interessanti – le dichiarazioni dell’allenatore – Siamo a metà del percorso di preparazione e stiamo crescendo. Il cammino è lungo, stiamo lavorando bene per cercare di fare il meglio possibile, magari anche attraverso gli errori fisiologici che aiutano sicuramente a crescere. Siamo una squadra completamente nuova e prevalentemente giovane, con varie atlete alla prima esperienza senior. Abbiamo in Cigic e Di Donato le giocatrici di maggiore esperienza, poi c’è Manolova che purtroppo è appena venuta fuori da un infortunio ma sta recuperando bene. Abbiamo investito tanto sul gruppo di giocatrici del 2000 e del 2001 con una scelta mirata: avevamo la possibilità di ingaggiare altre atlete più esperte ma abbiamo optato per la coerenza”.

Dopo un primo quarto equilibrato (16-16), le granatine hanno messo le marce alte nel secondo e terzo periodo, gestendo nel finale il ritorno delle casertane. Altri quindici giorni all’avvio della stagione: “Avremmo bisogno di consolidarci nel ruolo del playmaker, dove siamo giovani. Per ora Cigic, che ha talento, personalità e qualità, sta assolvendo bene al compito e sono certo che presto avremo segnali importanti anche dalle giovani che hanno, però, bisogno di acquisire maggiore esperienza. Per farlo, hanno bisogno di campo e minutaggio. Non poniamoci limiti e lavoriamo bene come stiamo facendo, con la disponibilità di tutte”, conclude coach Dello Iacono.