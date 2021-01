Salernitana, passo falso in casa con il Pordenone, i friulani vincono 2-0.

Il match della diciassettesima giornata della Serie B che metteva di fronte Pordenone e Salernitana finisce 2-0 per Bassoli e compagni. A sbloccare la gara ci pensa una rete di Barison. Chiude i giochi Diaw. Preziosa vittoria esterna per il Pordenone che muove la propria classifica

La Salernitana esce dal campo con una sconfitta. La squadra di Castori, dopo lo svantaggio iniziale, non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio per tornare in partita e così il Pordenone ha portato a casa il risultato imponendosi per 2-0 conquistando tre punti che consentono agli uomini di Tesser di fare passi avanti in classifica. L’ equilibrio resta intatto fino al 73′ quando arriva la rete di Alberto Barison. Pordenone che può così iniziare una fase di gara volta alla gestione del risultato cercando da una parte di evitare di incassare la rete che rimetterebbe la gara sui binari del pareggio ma con dall’altra, la seria intenzione di trovare gol della sicurezza che di fatto lascerebbe poche possibilità di recupero alla Salernitana. Puntuale arriva al 93′ il gol di Davide Diaw che chiude i giochi.

La Salernitana ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l’espulsione di 2 giocatori, Leonardo Capezzi, espulso al minuto 29 e Francesco Di Tacchio, mandato in anticipo negli spogliatoi al 80′.

Granata in silenzio stampa in polemica con le decisioni arbitrali.