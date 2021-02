Salernitana, importante vittoria ad Ascoli ma paura per Dziczek.

La Salernitana ha battuto l’Ascoli 2-0 in una partita della 24/a giornata del campionato di serie B, ma la partita e’ stata segnata da attimi di paura nel finale per il granata Dziczek: il centrocampista polacco,, accasciatosi al suolo pochi minuti dopo essere entrato in campo, è stato immediatamente soccorso e poi portato via in ambulanza.

Il medico sociale della Salernitana, dottore Epifano D’Arrigo, fa il punto sulle condizioni di Patryk Dziczek: “Ha avuto una crisi vagale. A settembre ha avuto lo stesso episodio. La causa scatenante non è stata appurata. Furono fatte indagini neurologiche e cardiologiche, studio elettrofisiologico con esito negativo. Adesso saranno svolte ulteriori indagini. Si trova all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Non c’è stato bisogno di utilizzare il defibrillatore. Non c’è stato arresto cardiaco, la lingua era andata nel retro bocca ed è stato rianimato dal punto di vista respiratorio. Si è trattato dello stesso problema registrato in allenamento, quando fu ricoverato in ospedale”.