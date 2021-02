Salernitana fermata in casa dal Chievo, giallo sul gol dei veneti.

Alla fine è pari e patta tra la Salernitana e il Chievo con entrambe le squadre che portano a casa un punto. Il gol di Manuel De Luca (sul quale resta il dubbio che la palla sia entrata ma in B non c’è la Goal Line Technology, ndr) al 50° minuto ha permesso al Chievo di pareggiare la rete realizzata da Tutino che aveva aveva portato in vantaggio i suoi. Gara che si è conclusa con il risultato di 1-1

La Salernitana è riuscita a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Gennaro Tutino segnato al 23° minuto, la rete del pareggio è arrivata nel secondo tempo con De Luca.

Fabrizio Castori è un fiume in piena dopo il pareggio (1-1) della sua Salernitana con il Chievo. “La Salernitana è alla pari delle squadre più forti del campionato, ma rispetto agli altri ‘piangiamo’ di meno. Sono infastidito, il pareggio non lo accetto. Meritavamo di vincere. Il loro gol? Non credo che la palla sia entrata, ma ho sentito il commentatore di Dazn affermare con tanta certezza che la rete è regolare. Chiederò a mia moglie di tagliare l’abbonamento a Dazn. Evidentemente anche lui voleva supportare i pianti del Chievo. E’ un atto doveroso difendere la squadra e i miei ragazzi. E’ un episodio che abbiamo rivisto già cento volte e ancora non abbiamo capito se il pallone è entrato. E’ un episodio che influisce sul risultato finale e che condiziona la classifica. I nostri avversari si sono lamentati tanto per la partita dell’andata. E oggi evidentemente i loro ‘pianti’ sono stati accolti”.