Salernitana corsara a Verona, ma è polemica sui calciatori positivi.

Bella rimonta della Salernitana sul Chievo nel match valevole per la seconda giornata della Serie B. La vittoria esterna della squadra di Castori è arrivata nonostante l’iniziale svantaggio. Le reti di Tutino e Djuric hanno fissato il punteggio finale sul 2-1.

Lo svantaggio iniziale non ha spaventato più di tanto la Salernitana di Fabrizio Castori che è riuscita a ribaltare totalmente l’esito del match giocato contro il Chievo. Per la squadra capitanata da Djordjevic il match ha vissuto momenti molto differenti dal punto di vista emozionale. Si è partiti dalla gioia per una possibile vittoria, alla tristezza causata da una sicura sconfitta. Tutto il contrario di quello che hanno provato in casa Salernitana. Castori decide di schierare la sua squadra con un 442; Chievo che risponde con un 442 e come detto sono proprio gli uomini di Aglietti a passare per primi al 24° minuto di gioco. Gestire la situazione di punteggio favorevole, si rivela però piuttosto complicato. La Salernitana infatti alza il pressing, prende campo e si presenta sempre più spesso in area avversaria anche se ogni tanto offre il fianco al contropiede. La costante spinta offensiva porta al ribaltamento del punteggio. E’ Djuric a firmare la rete del definitvo sorpasso. Il finale premia la Salernitana che si impone per 2-1 Il Chievo ha dovuto giocare gli ultimi minuti di recupero in inferiorità numerica, per l’espulsione di Joel Obi per doppia ammonizione al 95°.

Il Chievo è riuscito a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Vasile Mogos al 24°, ma la Salernitana ha risposto al 34° minuto con Gennaro Tutino, chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-1. La vittoria è arrivata con la realizzazione di Djuric nel secondo tempo.

Nei 2 gol della Salernitana decisivi gli assist forniti da Wálter López e Francesco Di Tacchio.

La vittoria non ha frenato le polemiche sulla disparità di trattamento tra il club granata ed il Napoli, alla Salernitana non è stata impedita la partenza per Verona, a differenza che al Napoli.