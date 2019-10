Salernitana, che beffa con il Frosinone, pari colto al 95′!

Sfuma all’ultimo respiro la festa all’Arechi, casa della Salernitana che manca la vetta della Serie B al 95’. Il pareggio di Capuano al fotofinish, rete del Frosinone ridotto in dieci uomini dalla mezz’ora, nega la leadership solitaria ai granata che salgono a quota 14 punti a -1 dal Benevento.

Beffa per Ventura, sospiro di sollievo per Nesta che evita il 4° stop su 4 in trasferta. Meglio i ciociari in avvio, chance targate Novakovich (attento Micai) e Gori che spara alto. Haas si vede annullare il vantaggio per fuorigioco, poi è Ciano ad impegnare Micai da distanza ravvicinata. Al 29’ l’episodio chiave del match: tocco di mano in area di Gori, già ammonito ed espulso, rigore trasformato da Kiyine per il gol granata.

Non demordono gli uomini di Nesta nel segno del solito Ciano, calcio piazzato respinto alla grande da Micai. Un duello che si ripete a più riprese nel secondo tempo, braccio di ferro che premia il portiere granata dall’avvio ai titoli di coda.

Nel mezzo c’è il bis sprecato da Karo, poi al 95’ il guizzo di Capuano che punisce Ventura e la sua Salernitana.