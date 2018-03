Referee Run, la corsa degli arbitri di calcio domenica 8.

L’Associazione Italiana Arbitri, Sezione di Salerno insieme al CRA Campania, e alla società sportiva A.S.D. Atletica Arechi Salerno nell’ambito della quinta edizione di “Salerno Corre” organizza la IV tappa della Referee RUN A.I.A. Edizione 2017/2018 valevole come Campionato Nazionale Italiano di corsa sulla distanza dei 10 km per Arbitri di Calcio. La manifestazione si svolgerà sotto l’egida della FIDAL ed ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Salerno e del Comitato Regionale Campania di Salerno del CONI. La manifestazione si terrà domenica 8 aprile 2018 alle ore 9:00 a Salerno con partenza in “Via Lungomare Trieste” (nei pressi del Bar Nettuno) e arrivo in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Piazza Poste Centrali”.

Alle ore 9.15 ci sarà un Passeggiata ludico/motoria a passo di Fit Walking con Istruttore qualificato, di circa 3 km senza alcuna iscrizione, previsto ristoro finale per tutti. Il giorno 7 aprile, a partire dalle ore 17,00 e fino alle 20,00 nella Piazza adiacente le Poste Centrali, ed il giorno della manifestazione viene aperto il “Villaggio Eventi” con attività promozionale e pubblicitaria di alcune delle Aziende gold partner interessate all’evento e sempre per coniugare sport e sociale ci sarà uno stand della “Mensa dei Poveri” per ricevere donazione di prodotti da parte dei visitatori e dei cittadini. Previste inoltre le esibizioni artistiche del Coro d’Altrocanto, dello Studio Sound Music e della Wind Orchestra della Scuola Media “Trifone” di Montecorvino Rovella. Nei giorni del Villaggio sarà possibile anche fare beneficenza. Con il Progetto ShoesSharing vogliamo dare una nuova vita alle nostre vecchie scarpe da running per farle correre di nuovo in Africa. Pertanto chiunque abbia scarpe che non utilizza o che ritiene di donare potrà farlo presso lo Stand AIA nei giorni di sabato 7 e domenica 8. La gara non competitiva è riservata agli associati AIA, la gara competitiva è riservata ai tesserati FIDAL, RUN CARD e ai tesserati con Enti di Promozione Sportiva (sezione atletica) riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL per l’anno 2018 e agli atleti allievi e juniores, femminili e maschili, in regola con il tesseramento per l’anno in corso, e con le norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche. Sarà predisposto come consuetudine anche un servizio PACER AIA a 4:00-4:30-5:00-5:30-6:00-6:30. Per quanto concerne la classifica AIA (Associazione Italiana Arbitri) saranno premiati i primi 3 assoluti F/M con gadget e ai primi tre classificati delle seguenti categorie: maschile under 30; maschile 30-44; maschile over45; femminile. A cura del Comitato Organizzatore saranno premiati, solo ed esclusivamente al termine della competizione, i primi cinque atleti/e assoluti con premi in denaro. Gli atleti e le società affiliate con gli Enti di Promozione Sportiva, riceveranno solo premi in natura. Al termine della manifestazione saranno assegnati il Premio Speciale Arechi per il primo arbitro uomo e donna assoluti, il Trofeo Convergenze alla prima atleta appartenente a una squadra del Cilento, il Trofeo Decathlon all’atleta primo classificato proveniente da fuori regione, il Premio IASA riservato all’atleta tra le società salernitane M/F meno giovane e il Trofeo Sammontana, consistente in una coppa, alla prima atleta tra le società salernitane, Coppe e targhe offerte dalla Banca Monte Pruno per i primi tre assoluti F/M al traguardo e per le prime tre società. I primi tre classificati delle categorie FIDAL saranno premiati sul palco, mentre dal 4° al 10° i premi si potranno ritirare presso lo stand appositamente designato.