Rari Nantes Salerno, rinnova Gallozzi, arriva Mauro dal Posillipo.

Un altro importante tassello è stato apposto nel quadro della Rari Nantes Salerno che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di serie A2. Arriva, infatti, il rinnovo del contratto per il centrovasca Daniel Afonso Gallozzi, veterano della squadra. Classe 1994, Gallozzi nell’ultimo campionato è risultato spesso decisivo, in particolare nelle gare dei play off.

“Sono contento di far parte ancora di questo gruppo e di mettermi a disposizione del mister. Quest’anno sarà un campionato ancora più competitivo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura con i miei compagni e riscattarci dopo aver sfumato la promozione per la serie A1” ha dichiarato Gallozzi, chiamato quest’anno a confermare e migliorare quanto di buono ha fatto vedere fino a oggi.

“Daniel negli ultimi anni ha avuto una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che caratteriale e ci aspettiamo che sia anche da traino nella trasmissione del senso di appartenenza verso questi colori” il commento di mister Matteo Citro, felice di avere ancora a disposizione la velocità e la tecnica di Gallozzi.

Si esprime così, invece, il diesse Mariano Rampolla: “Riconferma anche per Daniel Gallozzi che insieme a Pica e Parrilli sono i veterani della squadra. Daniel lo scorso campionato ha avuto un rendimento in crescendo e a mio avviso uno dei migliori nelle gare play off. Atleta dalle grandi doti fisiche e da una buona duttilità tattica, la prossima stagione sarà per lui quella della consacrazione”.

Arriva dal Posillipo con la formula del prestito l’ultimo innesto per la Rari Nantes Salerno, si tratta del centroboa Stefano Mauro, classe ’97, 190 cm di altezza per 90 Kg di peso, nell’ultimo anno in prestito alla RN Napoli.

“Sono molto entusiasta di far parte di questa squadra e felice che abbiano creduto in me. Darò il massimo per ricambiare la fiducia e raggiungere l’obbiettivo comune. La squadra ha un organico competitivo e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni” le prima parole in giallorosso di Stefano Mauro.

“Con l’arrivo in prestito dal Circolo Posillipo di Stefano Mauro pensiamo di essere riusciti a completare la nostra rosa. Siamo fiduciosi di poter dire la nostra nel prossimo campionato nonostante molte squadre si siano decisamente rinforzate” dichiara il presidente Gallozzi.

Soddisfatto anche il diesse giallorosso Mariano Rampolla: “Voglio ringraziare il Posillipo nelle persone di Carlo Silipo e del dirigente Gigi Massimo Esposito per aver concesso il prestito dell’atleta Stefano Mauro. Con quest’ultimo acquisto andiamo a completare la rosa della prima squadra. Mauro è un atleta di indiscusso valore nel quale noi crediamo molto, inoltre è stata una richiesta specifica del mister”.

“Stefano e un ragazzo che per una serie di circostanze non ha ancora espresso il suo potenziale, mi aspetto da lui che affronti questa avventura con tanta voglia di lavorare e di riscattarsi, con il giusto approccio potrà darci un importante contributo” il pensiero del tecnico Matteo Citro.