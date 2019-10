Prima di campionato, Todis Salerno ’92 fa visita alla Givova Ladies Scafati

Coach Forgione: “Scafati ben attrezzata, noi abbiamo tanta voglia”

Pronte per l’esordio. Inizia in trasferta il campionato 2019/20 della Todis Salerno Basket ’92, che domani pomeriggio – sabato 12 ottobre – farà visita alla Givova Ladies Freebasketball Scafati. Palla a due alle 18 al PalaGalvani di Angri, con la direzione arbitrale affidata al duo Carotenuto-Sacco.

“Stiamo lavorando da un mese per farci trovare pronti. – afferma il riconfermato coach Andrea Forgione alla vigilia – In questo campionato e soprattutto per il primo appuntamento abbiamo voglia di non sfigurare. Il gruppo ha fame, si allena con il giusto spirito e vuole fare sempre di più. Di questo sono veramente contento, perché ritengo sia la giusta base di partenza. Siamo una squadra giovane e l’energia dovrà regnare sovrana”. Il torneo di Serie B, allargato anche alle squadre pugliesi e lucane, non sarà affatto una passeggiata. Pensando al solo esordio, il campo di Scafati è sempre ostico.

Le granatine devono sportivamente vendicare le due sconfitte (regular season e fase a orologio) rimediate nella scorsa stagione in casa delle scafatesi di coach Ottaviano. Altra guida tecnica e organico molto rinnovato in casa Todis Salerno. “Ci troveremo di fronte una squadra molto ben attrezzata che sicuramente ci darà filo da torcere. Le mie ragazze dovranno essere solide mentalmente, perché ogni possesso avrà un valore importante. Speriamo di iniziare col piede giusto”, il commento dell’allenatore che ha una responsabilità importante, assieme ovviamente alle sue giocatrici. Patron Angela Somma, per cancellare gli ultimi due deludenti anni, chiede una stagione di vertice al suo gruppo.

Salerno, 11/10/2019

Area Comunicazione Salerno Basket ‘92