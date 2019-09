Presentate Jomi Salerno e Handball Lanzara.

Si è tenuta nell’incantevole scenario della Stazione Marittima di Salerno la presentazione ufficiale delle campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Alla vigilia della partenza per la Romania, dove nel week end del 7 e 8 settembre le salernitane affronteranno il Craiova negli incontri valevoli per il secondo turno di Coppa EHF, è stato ufficialmente presentato il roster 2019/2020 e il programma delle attività della stagione ormai alle porte. Nel corso della conferenza stampa è stata inoltre ufficializzata la collaborazione sportiva tra la PDO Salerno ed il Lanzara, club che prenderà parte al campionato di serie B maschile.

Tale collaborazione, già avviata nelle scorse annate sportive, da quest’anno si arricchisce della presenza di Nikola Manojlovic che ha assunto contestualmente, dopo la proficua esperienza di Fondi, il ruolo di Direttore Tecnico della “Scuola di Handball” e allenatore del Handball Lanzara. “Riconfermarsi non è mai facile – afferma il vice presidente della società salernitana, Paola Fiorillo – ma noi ci proveremo. Ci piacciono le sfide ed è per tale motivo che abbiamo deciso di dare spazio in organico alle numerose giovani del vivaio. Per quanto concerne il campionato la concorrenza è aumentata, ci sono diverse formazioni che si sono rinforzate rispetto alla scorsa stagione e punteranno alla vittoria finale. Novità ci saranno anche per quanto concerne la Coppa Italia dove ci sarà solo una Final Four con semifinali e finali, il nostro obiettivo è ovviamente quello di giocarcela alla pari con tutte”. La parola è poi passata al presidente della società salernitana Mario Pisapia che ha spiegato ed ufficializzato la collaborazione tra la Pdo Salerno ed il Lanzara… “Si tratta di una collaborazione già avviata nelle scorse annate sportive con il settore giovanile ed in modo particolare con la Scuola di Handball. Quest’anno abbiamo deciso di affidare il ruolo di direttore tecnico della stessa scuola all’esperto Nikola Manojlovic che allo stesso tempo ricoprirà anche il ruolo ai allenatore del Lanzara. Si tratta di un progetto importante che siamo convinti darà i suoi frutti nel corso degli anni”.

Trattasi, dunque, di un anno zero sotto tanti punti di vista, con un gruppo scalpitante di giovani ragazzi ed obiettivi importanti nel giro di qualche anno. Entrambe le società sono pronte a raccogliere la nuova sfida, con l’ entusiasmo e la passione di sempre.

L’Handball Lanzara 2012, inoltre, è particolarmente lieta di annunciare l’accordo di sponsorizzazione sottoscritto con l’azienda salernitana “Genea Consorzio Stabile” che, a partire dalla stagione corrente, diventa main sponsor della compagine rossoblu impegnata nel prossimo campionato Nazionale di Serie B maschile di pallamano.

Genea è un’azienda di riferimento nel centro-sud Italia per le opere di efficienza energetica quali impianti fotovoltaici, cappotti termici, adeguamento impianti elettrici-meccanici e pubblica illuminazione.

“ Genea Handball Lanzara”, questo è il nome ufficiale che la squadra presieduta da Domenico Sica assumerà per l’intera stagione a seguito dell’accordo siglato. La partnership tra Handball Lanzara e Genea Consorzio Stabile sarà nei prossimi giorni debitamente illustrata.

In conclusione c’è stato l’intervento dell’Assessore allo sport del Comune di Salerno Angelo Caramanno che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale ed ha fatto un grosso in Bocca al Lupo alle ragazze della Jomi Salerno in vista dell’impegno internazionale e dell’imminente avvio della stagione.