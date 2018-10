Polisportiva Salerno Guiscards, le ragazze della pallavolo debuttano in campionato contro Aversa.

La lunga attesa sta per terminare. La Salerno Guiscards è pronta per lo storico esordio nel campionato di Serie C di volley femminile. Dopo lo stop imposto dal Comitato Regionale della Fipav che, a causa della questione relativa all’utilizzo delle palestre in provincia di Napoli, ha causato il rinvio delle prime due giornate, le ragazze allenate da coach Tescione potranno finalmente scendere in campo per il primo match della storia della polisportiva del presidente D’Andrea. L’appuntamento è per domenica con fischio d’inizio alle ore 18.30, alla palestra Matteo Senatore, teatro della sfida che vedrà capitan Lanari e compagne affrontare l’Alp Aversa. Ironia della sorte e del calendario, quindi, le foxes sfideranno proprio l’unica squadra già affrontata in questa stagione e superata a domicilio tre settimane fa nel match di Coppa Campania. Naturalmente tra coppa e campionato c’è differenza e proprio per questo motivo coach Tescione, nel corso degli allenamenti settimanali, ha lavorato anche sull’aspetto mentale, invitando le ragazze ad archiviare il precedente confronto, ad azzerare tutto e partire subito di slancio. Al di là dell’avversario, però, per la giovane e ambiziosa polisportiva salernitana il match di domenica rappresenta sicuramente un momento importante e al tempo stesso emozionante, dopo una lunga estate di lavoro.

«Finalmente ci siamo – ha dichiarato il presidente Pino D’Andrea –. Il nostro obiettivo in questa stagione è puntare ad un risultato importante ma soprattutto vogliamo divertirci e far divertire le persone che vengono a vedere la partita. In tal senso puntiamo a creare in palestra, stesso nel corso del match, un vero e proprio momento di aggregazione, un momento social che va al di là del risultato, con le altre componenti della nostra polisportiva e con tutte le persone ed i tifosi che vorranno seguirci e appassionarsi alla nostra squadra».

In tal senso, la società invita tutti gli appassionati di volley, i tifosi della Salerno Guiscards e gli sportivi salernitani in generale a riempire la palestra Senatore per sostenere e affiancare le ragazze in questa prima uscita stagionale. Dal punto di vista tecnico, nelle amichevoli disputate in questo periodo di pausa, la squadra ha dimostrato di essere in crescita sia dal punto di vista fisico e tecnico. Ora bisogna partire col piede giusto contro un’Aversa che rispetto al match di Coppa Campania, potrà contare anche sull’esperienza della Gargiulo.

«In queste settimane abbiamo lavorato bene e in grande tranquillità – ha dichiarato coach Francesco Tescione –. Vogliamo divertirci e vincere il maggior numero possibile di partite in questa stagione, iniziando proprio da domenica. Affrontiamo una squadra giovane che in Coppa ci ha messo in difficoltà, con qualche individualità importante. Ma noi, come nostra filosofia, vogliamo pensare solo a noi stessi, giocare la nostra pallavolo e ottenere il massimo. La squadra è in crescita e ora finalmente possiamo dimostrarlo sul campo».

Da ricordare, infine, che la telecronaca dell’incontro Salerno Guiscards-Alp Aversa sarà trasmessa in differita su Lira Sport (canale 613 del digitale terrestre in Campania).