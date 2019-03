Poker Olympic al San Valentino.

Dopo la sospensione forzata di Montoro causa vento, l’Olympic Salerno torna tra le mura amiche del “Figliolia” di Baronissi, piegando con un sonoro 4-0 il fanalino di coda San Valentino. Match in totale controllo dei biancorossi e preceduto come di consueto dal tradizionale cerimoniale fair-play caro al sodalizio di patron Pisapia. Il primo tempo vede ergersi a protagonista assoluto il centravanti di casa Vincenzo De Fato: l’attaccante di origini pugliesi, dopo un tentativo ravvicinato di Chiariello e Fabio Pifano, al minuto 8′ coglie in pieno la traversa con una gran girata da fuori e qualche istante più tardi la sblocca con il giusto mix di mestiere e talento. L’ex Nuova Andria è letteralmente incontenibile e si va a procurare il penalty del raddoppio, trasformato da Anastasio nonostante l’intuizione di Maio. Al 37′ l’unico squillo di marca giallorossa con Amarante che non impensierisce Rossi, costretto al miracolo solo ad inizio ripresa dal fendente di Aufiero. Ma, prima del riposo, c’è spazio anche per il tris salernitano con il solito De Fato che trasforma in oro l’ottimo lavoro sulla fascia destra di Malangone. Il secondo tempo vive su ritmi più bassi ed in casa Olympic si può finalmente festeggiare il ritorno in campo dopo il lungo infortunio di Viscido che va vicinissimo al bersaglio grosso in due occasioni, colpendo anche un palo allo scoccare dell’incontro. Nel mezzo il bis anche per Anastasio che prima centra il legno poi si rifà, sfruttando a dovere la brillante azione personale di Amato. Tre punti che consolidano il piazzamento play-off dei delfini, attesi ora dal delicato turno infrasettimanale di recupero in casa del Real San Felice.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Malangone, D’Amico (1′ st Bosco), Pifano F., Albini, Trimarco (35′ st Panella), Chiariello (22′ st Paraggio), Contente P., De Fato (15′ st Viscido), Viviano (1′ st Amato), Anastasio. A disposizione: De Pascale, Acquaviva, Condolucci A., De Simone. Allenatore: De Sio

SAN VALENTINO: Maio, Gaiezza, Squillante, Rusiello (1′ st Tessitore (35′ st Cuomo), Donnarumma (30′ st Tortora), Ricciardi G., Vitiello, Ricciardi V. (15′ st De Biase), Aufiero, Amarante S., Tammaro. A disposizione: Prisco, Vastola, Iseo. Allenatore: Marra

ARBITRO: Tudino di Battipaglia

RETI: 19′ pt De Fato, 28′ pt rig. Anastasio, 43′ pt De Fato, 38′ st Anastasio

NOTE: Giornata soleggiata. Ammoniti Amarante S., Rusiello (SV), Pifano F., Trimarco (OS).

