Play Off promozione. La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno batte Ancona e vola in finale dove troverà il Latina.

La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno ha battuto in gara 2 delle semifinali play off la Vela Nuoto Ancona per 13 a 4 e vola, per il secondo anno consecutivo, alla finale promozione, dove incontrerà il Latina.

Nella piscina all’aperto del Passetto di Ancona, Scotti Galletta e compagni cominciano male e vanno sotto 2-0 nei primi minuti di gioco. Per Ancona, però, è un fuoco di paglia, la Rari prende le misure del campo e comincia a giocare come sa e già il primo quarto si chiude 5-2 per i giallorossi. A ribaltare la situazione ci pensano due doppiette, di Luongo e Sanges, e poi il gol del capitano Scotti Galletta. Tramortito l’Ancona, nel secondo quarto con cambia la musica e la Rari lo chiude avanti per 3-1 con i gol di Spatuzzo, Luongo e Scotti Galletta. Al cambio campo non va meglio ai marchigiani, che anche grazie alle parate dell’ex Santini, non riescono più a segnare. La Rari Nantes chiude avanti anche il terzo tempo per 4-0. In gol Gandini, Luongo, Sanges e Gallozzi. L’ultima frazione si gioca a ritmi più bassi e a risultato acquisito e si chiude 1-1. In gol per i giallorossi va Pica.

“All’inizio abbiamo avuto difficoltà a rompere il fiato nella vasca all’aperto e l’Ancona si è portata avanti 2 -0. Poi abbiamo iniziato a giocare una buona pallanuoto ed abbiamo preso il largo. Complimenti a tutti i ragazzi e da domani testa alla finale” il commento a caldo di mister Matteo Citro.

Ora è davvero testa alla finale, dove la Rari dovrà vedersela con il Latina, vecchia conoscenza del campionato regolare, che ha eliminato in due match il Torino 81.