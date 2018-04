Pioggia di medaglie per la SSD Vilmar 2013 ai Campionati Italiani master nuoto pinnato.

Pioggia di medaglie per la SSD Vilmar 2013 al Campionato Italiano di Nuoto Pinnato Trofeo Centro Sud, tenutosi ad Agropoli, presso la piscina Elysium, domenica 15 aprile 2018.

Gli atleti salernitani hanno ottenuto quattro titoli italiani e numerosi piazzamenti che hanno permesso alla società Vilmar di chiudere al terzo posto nella classifica a squadre nell’appuntamento master organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto Pinnato.

Le gare master, svolte in piscina corta da 25 metri, e suddivise per categorie d’età hanno regalato alla società salernitana 20 podi per i dieci atleti scesi in acqua, centrando quattro titoli italiani con Filomena Somma nei 100 master35, Annamaria Vitolo nei 50 master55, Vincenzo Risi nei 50 master30 e Vincenzo Russo nei 200 master55.

Collo pesante per Francesco Budetti (3 bronzi), Vincenzo Risi (1 oro e 2 bronzi), Filomena Somma (1 oro, 2 argento), Ivan Romano (1 argento e 2 bronzi) e Vincenzo Russo (1 oro, 2 argento) che nel totale portano a casa tre medaglie ciascuno nelle specialità 50, 100 e 200 master30, 35, 55.

Si ferma a due medaglie la neo campionessa italiana Annamaria Vitolo, argento anche nella staffetta, piazzamenti per Giuseppe Ceglia (argento), Tiziana La Rocca (bronzo) e Annunziata Abate (argento). Buono l’esordio per Vincenzo De Filippo, quinto con primato personale nella 50 master40.

Decisivi per la classifica a squadre i piazzamenti nelle staffette: la 3×100 uomini over 135, dove Francesco Budetti, Vincenzo Risi e Ivan Romano hanno chiuso al terzo posto, e la 4×50 mista assoluta, nella quale Annamaria Vitolo, Filomena Somma, Giuseppe Ceglia e Vincenzo Russo hanno strappato un argento di rimonta.

Soddisfazione per Vincenzo Russo coach della Vilmar: “Stiamo crescendo, dopo il quarto posto ai campionati regionali, il lavoro ci ha premiati e abbiamo ottenuto ottimi risultati singoli e di squadra a questo trofeo tricolore. C’è un poco di rammarico per le tante assenze, avevamo diversi atleti che potevano centrare piazzamenti e titoli e che avrebbero consentito al team di ottenere un risultato ancora migliore, ma oggi non posso che essere soddisfatto.”

“Abbiamo lavorato tanto negli ultimi mesi sul master di nuoto pinnato – commenta Marco Storniello, patron della Vilmar e gestore delle Piscine Fiore Club – è una specialità che appassiona e che coinvolge sempre più persone. È una disciplina che consente un rapido avvicinamento al nuoto anche a coloro che non hanno mai nuotato, inoltre la formula del master che consente di gareggiare in categorie di età, permette di confrontarsi in vasca con coetanei ed essere maggiormente stimolati ad ottenere risultati che ovviamente non sono solo sportivi, ma anche di salute e benessere. Al momento abbiamo iscritti ai corsi di nuoto pinnato, dai 25 anni agli oltre 70 anni, vederli impegnati a preparare le gare è una grande soddisfazione per tutto il movimento.”