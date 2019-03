Per la Campolongo Hospital RN Salerno sabato match clou contro il Pescara.

Sabato 16 marzo alle ore 18,00 alla piscina Simone Vitale di Salerno, valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie A2 di pallanuoto, andrà in scena il match clou tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e il Pescara Nuoto e Pallanuoto.

Dopo due trasferte consecutive, torna dunque a giocare in casa la Rari Nantes Salerno, che per questo importante match potrà contare anche sul caloroso supporto del pubblico amico.

La formazione abruzzese fino a oggi è stata l’unica squadra che ha imposto lo stop agli uomini di mister Matteo Citro. Nella gara di andata i biancoazzurri si imposero per 9-7 al termine di una gara molto strana. Motivo in più per Scotti Galletta e compagni per dare ancora più del massimo. Riscattare la sconfitta dell’andata, ma soprattutto non perdere punti in un momento molto delicato del campionato. Il Pescara, che attualmente occupa la quarta piazza in classifica, punta decisa ai play off, trascinata dai gol di Di Fulvio e Calcaterra. Intanto le dirette inseguitrici della Rari, Palermo e Latina, saranno impegnate in casa in due gare sulla carta abbastanza abbordabili.

Occorrerà dunque una gara gagliarda e di testa, e dare tutto in vasca, come sempre fanno i giallorossi, consapevoli che in un torneo così bilanciato basta poco a spostare gli equilibri.

L’analisi pre gara nelle parole del mister Matteo Citro: “Affrontiamo una squadra in salute, che sta dimostrando di valere i playoff. Dobbiamo avere pazienza e lucidità in attacco e difendere senza commettere errori”.