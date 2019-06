Panathlon Club Salerno, Festa dell’Estate 2019 dedicata alle Universiadi, ospite il Sindaco Napoli.

“Salerno e le Universiadi” è l’interessante tema sul quale il sindaco di Salerno, arch. Vincenzo Napoli, terrà una relazione in occasione della tradizionale “Festa dell’Estate” del Panathlon Club Salerno, in programma venerdì 14 giugno alle 20:30, presso il Lloyd’s Baia Hotel.

A pochi giorni dall’inizio della importante manifestazione, ospitata a Napoli ed in Campania, il sodalizio presieduto da Enzo Todaro ha inteso promuovere un confronto con il primo cittadino per meglio comprendere come la città di Salerno si sia preparata ad accogliere le Universiadi 2019 e quali saranno le ricadute ed i benefici che ne conseguiranno.

All’incontro-conviviale saranno, altresì, presenti le autorità civili e militari del territorio ed i presidenti dei club Panathlon della regione.