Pallanuoto, tempo di derby tra Campolongo Rari Nantes e Tgroup Arechi.

Scatta l’ora del Derby-Day. Sabato 9 febbraio alle ore 18 alla Piscina Simone Vitale di Salerno sarà il giorno del derby cittadino tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e la Tgroup Arechi, gara valevole per la nona giornata di andata del campionato nazionale di serie A2 di pallanuoto.

Come sempre la stracittadina sfugge a ogni pronostico e anche la notevole distanza in classifica tra le due formazioni in un certo senso si azzera. In vasca oltre la tecnica, sarà fondamentale mettere tanta grinta e cuore, doti che Scotti Galletta e compagni, in questa prima parte di torneo, hanno dimostrato di avere in abbondanza.

La Tgroup Arechi è reduce dalla importante vittoria in trasferta ai danni della Muri Antichi Catania. Giocherà il derby con una importante novità in panchina, dove c’è stato l’avvicendamento tra il tecnico Nebojosa Milic e Nando Pesci, CT delle nazionali giovanili.

La Rari Nantes Salerno è invece meritatamente in vetta alla classifica di uno dei campionati più difficili ed equilibrati degli ultimi anni, ed è fermamente decisa a restarci.

Non sarà una partita semplice, come sottolinea Daniel Afonso Gallozzi: “Sarà una gara molto combattuta. L’Arechi ha una squadra molto competitiva, che ha raccolto poco fino a oggi. L’ultima loro vittoria in trasferta a Catania gli ha fatto guadagnare sicurezza. Non sarà facile”.

Anche il tecnico Matteo Citro chiede ai suoi grande attenzione per sabato: “Il derby e sempre una gara molto carica emotivamente. L’Arechi ha una rosa che non ha nulla da invidiare a tante squadre che la precedono in classifica. Dobbiamo scendere in acqua con il giusto approccio alla gara, evitare errori difensivi e ritrovare la qualità in fase conclusiva che ci e mancata nell’ultima partita”.

Come sempre in occasione del derby, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, per una gara che, anche per volere dei presidenti dei due sodalizi, Enrico Gallozzi e Elena Gallo, dovrà essere un bellissimo spot per la pallanuoto e per tutto lo sport cittadino, all’insegna della correttezza e del fair play.

Ultima gara prima del giro di boa per la Tgroup Arechi chiamata ad affrontare sabato, alle ore 18:00, la Rari Nantes Salerno in un derby che si preannuncia spettacolare sugli spalti, con l’arrivo previsto di oltre 400 spettatori, ed importante in termini di classifica per ambedue le compagini.

Reduci dal successo di Catania contro il Muri Antichi, fondamentale per distaccarsi dall’ultimo posto, gli invicti cercheranno di dare continuità di risultati, e conquistare il primo Hurrà casalingo della stagione che manca ormai da troppo tempo. Rari Nantes Salerno, permettendo. Quest’ultima, prima in classifica con un punto di vantaggio sul Te.Li.Mar, per qualità ed esperienza, è una delle migliori compagini del torneo e sarà senz’altro un avversario probante in tutti e quattro i tempi di gioco.

A guidare la Tgroup Arechi, nella sua “prima” da tecnico degli Invicti, ci sarà Nando Pesci:”Ieri ho avuto il mio primo approccio con la squadra. Diversi ragazzi già li conoscevo, qualcun’altro meno. Ho presentato un programma di lavoro e come intendo approcciare all’allenamento ed alle partite. Il gruppo mi è parso molto motivato ed interessato. Ho notato partecipazione e consapevolezza del cambiamento. Chiaramente, queste impressioni andranno poi confermate in futuro.”

Quanto alla sua esperienza come tecnico della Tgroup Arechi:” Mi trovo a mio agio quando mi trovo in un sistema che possa essere rivoluzionato anche dal sottoscritto. Ci sono degli aspetti che andranno migliorati al fine di garantire alla società un futuro sempre più mirato.”

Chiosa finale sulla squadra:”La valuterò domani. Al di là della forza dell’avversario, da come i ragazzi affronteranno l’impegno, si capiranno quali saranno i loro margini di miglioramenti ed al tempo stesso le loro difficoltà, e dove bisognerà intervenire per trovare le giuste soluzioni.”