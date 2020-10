Pallanuoto, riparte il campionato il 7 novembre, girone di ferro per la Rari Nantes con Recco e Quinto.

Adesso è ufficiale, il 7 novembre parte il campionato di pallanuoto di serie A1. L’accordo tra presidenti e Fin ha portato alla creazione di una nuova formula, al fine di ridurre le gare e portare a termine il torneo.

Ci saranno quattro raggruppamenti, tre di tre squadre e uno di quattro. La prima fase si svolgerà con partite di andata e ritorno nelle seguenti date: sabato 7 novembre, sabato 21 novembre, sabato 28 novembre, sabato 12 dicembre, sabato 16 gennaio e sabato 30 gennaio. Le prime due di ogni girone accederanno a successivi due gironi, che qualificheranno ai playoff scudetto; le rimanenti cinque si giocheranno la salvezza in un unico girone di play out. A retrocedere sarà l’ultima classificata di questo girone.

Per la Rari Nantes Salerno, un po’ come accaduto in Coppa Italia, è toccato un girone di ferro, composto dai giallorossi, dagli invincibili della Pro Recco e dalla Iren Quinto Genova. Nella prima giornata i giallorossi riposeranno, mentre il 21 novembre ospiteranno alla Vitale il Quinto Genova.

“La formula a gironi ci è stata presentata in una recente conference call con i presidenti delle squadre di A1 – spiega il presidente Enrico Gallozzi – e sembra che sia l’unica soluzione per poter ridurre il numero delle partite da disputare e riuscire a terminare il campionato. È una situazione difficile e lo sappiamo tutti. Noi ci stiamo allenando nel miglior modo possibile e cercheremo di farci trovare pronti”.

“Non c’era una formula perfetta per quest’anno particolare – commenta mister Matteo Citro – questa mi sembra la meno peggio, nonostante siamo stati inseriti in un girone complicato”

Gli altri gironi: il girone B da AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste; il girone C da CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto; il girone D da RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport.

Sono in aggiornamento la normativa del campionato, le linee guida e le misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive che saranno pubblicati a breve sul sito federale.