P2P Givova Baronissi vince nettamente derby a Caserta.

Baronissi cancella i sospiri dell’andata, dove aveva gettato alle ortiche un punto, e rimedia nella gara di ritorno: 0-3 per la P2P GIVOVA a Caserta, contro la VolAlto fanalino di coda. Miglior realizzatrice Mendaro Leyva con 23 punti. Per Caserta in doppia cifra Denysova, 16 punti

Tanti punti di Victoria Lopez – implacabile anche in battuta, con due ace consecutivi – due muri di Mendaro Leyva, acuto di Ferrara: in pressione costante, la P2P GIVOVA intasca il provvisorio 1-9 (time out VolAlto Caserta) e poi difende gli otto punti di vantaggio (4-12) quando Ferrara, qualche minuto più tardi, si ripresenta in battuta. Sedici palle set per Baronissi – la firma è di Mendaro Leyva – dopo tre difese consecutive della squadra irnina. La chiusura è di Ferrara: 8-25.

Nel secondo set, la P2P GIVOVA si presenta in campo con una novità nel sestetto base: al posto di Victoria Lopez c’è Moneta, che mette a terra i primi due palloni del suo match (0-2). La imita Travaglini: due volte a segno, in primo tempo. Non è però la squadra “rullo compressore” del primo set: Baronissi scala le marce, si adegua al ritmo più lento, resta in attesa degli eventi, si fa murare due volte su Mendaro. Avenia trova risposte da Ferrara: tre su tre da posto 4, poi l’ace del 9-13. Il set si incanala solo dopo il 16-19 (tre punti della VolAlto con Denysova), perché Mendaro Leyva aggiusta la mira passando in pipe e Avenia, con l’aiuto del nastro, sfrutta un ricezione maldestra delle casertane capitalizzando in tap-in. Sul 16-22, la P2P GIVOVA è di nuovo in gestione del match, libera anche mentalmente. Lo dimostra il punto del 17-24: è di Travaglini ma il lavoro che viene dalle retrovie (difesa a mano aperta di Ferrara, recupero acrobatico di Mendaro Leyva) si rivela assai prezioso. Il punto del 17-25 che manda agli archivi il parziale è opera di Mendaro Leyva.

Girandola di cambi in attacco anche nel terzo set: resta in campo Moneta, rientra Victoria Lopez e le fa posto Ferrara. Dura poco: Victoria Lopez, in prodigioso recupero difensivo (pallone salvato), impatta con la fronte sul sostegno della panchina. Tanto ghiaccio per la portoricana e Ferrara di nuovo in campo. Il set decolla e la gara volge al termine quando sale in cattedra Mendaro Leyva: quattro punti di fila per l’opposto cubano, gli ultimi due su ace, 13-20. Entra anche Pedone al posto di Maggipinto, poi Quarchioni su Moneta dopo il muro di Strobbe (13-21) e Prestanti al posto del capitano (ex di turno, insieme ad Avenia, che festeggiava il compleanno) dopo la sua fast vincente del 13-23. Chiude Qurchioni: 15-25.

Nel prossimo turno di campionato, l’ultimo della stagione, la P2P GIVOVA si congederà dai propri tifosi affrontando la Bartoccini Perugia. La gara è in programma domenica 8 aprile, ore 17, al Palasemprefarmacia.it di Capriglia. Prima del match, il club irnino farà festa con sponsor, tifosi e baby pallavolisti. Ingresso gratuito.

Punti individuali P2P GIVOVA: Avenia 6, Mendaro Leyva 23, Strobbe 5, Travaglini 10, Victoria Lopez 7, Ferrara 7, Maggipinto (libero), Moneta 2, Quarchioni 1, Pedone, Prestanti. Non entrate: Baruffi, Amaturo. Allenatore: Ferrara. Assistente: Cicatelli