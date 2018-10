P2P Givova Baronissi, trasferta a Roma.

Un’altra trasferta all’orizzonte per la P2P GIVOVA Volley. Domenica 28 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 17, capitan Ginanneschi e compagne saranno di scena al Pala Di Fiore Ostia per affrontare Roma Volley Group. Sarà la quarta giornata d’andata della Samsung Volley Cup. Nella classifica di serie A2, irnine e romane sono appaiate a quota 1: la P2P GIVOVA ha portato via un punto e qualche rimpianto da Pinerolo, dopo la sconfitta al tie break; le capitoline, invece, hanno conquistato un punto all’esordio sul campo del Mondovì e poi sono state battute in tre set da Pinerolo e Orvieto.

Sotto rete, la squadra di coach Guadalupi – e in particolare le riconfermate Marilyn Strobbe, Marianna Ferrara e Angela Prestanti – ritroveranno Giorgia Quarchioni che ora gioca a Roma ma che l’anno scorso, nella stagione del debutto di Baronissi in serie A2, prese parte alle imprese della squadra bianco-rosso-blu, in particolare durante il match casalingo contro Ravenna. “Ritroverò lei, poi Saccomanni e Percan che sono state ex compagne di squadra rispettivamente a Forlì e a Caserta – spiega Strobbe – Contro Roma dobbiamo conquistare il maggior numero possibile di punti. A Pinerolo abbiamo conquistato un punto di ripartenza e far bene nella prossima sfida, perché è alla nostra partita. L’intesa con la palleggiatrice Dall’Igna cresce e si affina: è rientrata a pieno regime dopo l’infortunio e lavoriamo per la risalita della P2P”.