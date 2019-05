Olympic, stagione chiusa con una sconfitta con il Domicella.

La stagione dell’Olympic Salerno si conclude nel peggiore dei modi, con una pesante sconfitta casalinga contro lo Sporting Domicella. La squadra di mister De Sio, in vantaggio di tre reti dopo appena 23 minuti si fa rimontare dal fanalino di coda, dopo una seconda frazione di gioco a dir poco disastrosa. Tornando alla gara, qualche cambio nell’undici iniziale per i biancorossi, con Buonomo, Paraggio e Viscido dal primo minuto. Proprio quest’ultimo dopo appena 37 secondi di gioco sigla il gol del vantaggio, sfruttando al meglio uno svarione difensivo ospite. Passano soltanto pochi minuti e l’Olympic va vicino al raddoppio con una bella conclusione di Pippo Contente, murata in calcio d’angolo. Al 20′ invece è Anastasio, con un tiro da fuori, a sfiorare il bis. Un minuto più tardi è ancora Viscido a timbrare il cartellino per il due a zero. Passano soltanto tre minuti ed ecco il tris personale per l’attaccante di casa, abile questa volta a sfruttare un cross di Luca Paraggio. L’unico sussulto ospite, in un primo tempo completamente a senso unico, arriva al 40′ quando Rainone impegna Rossi. Nella ripresa cambia il copione della gara, forse dovuto anche alla scarsa concentrazione dei padroni di casa. Al 4′ è Rainone a siglare il gol che riapre il match. Con un Olympic in bambola, ne approfittano ancora i ragazzi di mister Franzese. Al 14′ è Di Giulio, con un gran tiro da fuori a portare i suoi sul 3 a 2. In una seconda frazione disastrosa, l’unica occasione da sottolineare per i colchoneros è la conclusione di Viscido, che si stampa sul palo. Al 26′ la rete del pari. Altra disattenzione della retroguardia ed Arianna con un pallonetto sigla il 3 a 3. I biancorossi non riescono a reagire e vanno addirittura sotto al 38′ quando ancora Arianna deposita in rete il definitivo 4 a 3. Da qui alla fine il nulla, con lo Sporting Domicella che difende senza nessun problema tre punti d’oro che gli consentiranno di disputare lo spareggio per la non retrocessione con la Victoria Marra.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Bosco, Malangone, Buonomo, Albini, Trimarco, Paraggio, Contente P. (1′ st Pederbelli), Viscido (27′ st De Pascale), Viviano, Anastasio (19′ st Condolucci A.). A disposizione: Pifano F., De Fato, Amato. Allenatore: De Sio

SPORTING DOMICELLA: Carbone G., Scala, Siniscalchi, Carbone L., Arianna, Fortunato, Simonetti, Rainone, Cozzolino (1′ st Caliendo), De Giulio, Murano (35′ pt Gemito (40′ st Castaldo). A disposizione: Stampato. Allenatore: Franzese

ARBITRO: Marra di Avellino

RETI: 1’pt, 21’pt, 24’pt Viscido (OS), 4’st Rainone (SD), 14’st De Giulio (SD), 26’st, 38’st Arianna (SD)

NOTE: Spettatori 50 circa. Recupero: 2’pt – 3’st.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.