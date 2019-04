Olympic Salerno-Tramonti 2-1. Bosco la ribalta all’ultimo respiro.

Come da tradizione riserva emozioni palpitanti fino alla fine la sfida tra Olympic Salerno e Tramonti. Nel quintultimo appuntamento di regular season le due formazioni, alle prese con importanti assenze, si giocano una grossa fetta di stagione ed il match, preceduto dal consueto cerimoniale fair-play caro al sodalizio di patron Pisapia, parte subito all’insegna di toni agonistici intensi.

Avvio propositivo degli ospiti con il colpo di testa di Della Pietra che non impensierisce Rossi. Risponde subito l’undici di mister De Sio con il match winner dell’andata Paraggio che, imbeccato da Chiariello, calcia alto sopra la traversa. L’ultima parte di frazione è ancora di marca tramontina: Buonocore coglie una clamorosa traversa al termina di un’azione insistita poi lo stesso ex Costa d’Amalfi propizia il vantaggio con la chirurgica conclusione di Nicola Giordano che non lascia scampo a Rossi. Neanche il tempo di esultare che il solito Buonocore finisce anzitempo sotto la doccia per un fallo in mediana, ritenuto passibile di cartellino rosso dal direttore di gara, scatenando le proteste avversarie. Ad inizio ripresa subito chance per il raddoppio gialloverde ma Arpino spara alto poi sul ribaltamento di fronte Anastasio arma il destro e trafigge dalla distanza D’Antuono. La gara s’infiamma e l’Olympic si gioca il tutto per tutto inserendo forze fresche. I colchoneros vanno vicinissimi al vantaggio con Bosco che raccogliendo un tiro-cross di Amato fallisce una ghiottissima opportunità a tu per tu con il portiere ospite che poi dopo essere graziato dalla traversa colpita da Chiariello si esalta con un miracolo sulla conclusione a botta sicura dello stesso attaccante di casa. Nel recupero accade ancora di tutto: Nicola Giordano si becca il secondo giallo e lascia i suoi in nove, all’ultimo affondo Eugenio Condolucci brucia tutti sulla fascia sinistra e scodella al centro dove Bosco in elevazione questa volta non sbaglia. E’ l’apoteosi biancorossa con tutta la panchina, in primis mister De Sio, in campo ad esultare per tre punti vitali.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Panella (1′ st Malangone), Bosco, Pifano F., Albini, Trimarco (37′ st Viscido), Paraggio (31′ st Condolucci A.), Buonomo (25′ st De Fato), Chiariello, Anastasio (30′ st Condolucci E.), Amato. A disposizione: Mugnani, Avagliano, Pederbelli, Apicella. Allenatore: De Sio

TRAMONTI: D’Antuono, Passaro, Arpino A. (40′ st Amato D.), Giordano Mor., Della Pietra, Marigliano, Giordano N., Amato A. (20′ st Napodano), Buonocore L., Arpino O., Lupo. Allenatore: Apicella

ARBITRO: Cerulli di Agropoli

RETI: 43′ pt Giordano N. (T), 16′ st Anastasio, 48′ st Bosco

NOTE: Giornata variabile. Ammoniti Panella, Bosco (OS). Espulsi al 45′ pt Buonocore L. e al 46′ st Giordano N. (T) per somma di ammonizioni.

