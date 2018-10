Olympic Salerno, si torna a Scafati: trasferta mattutina contro l’ostico San Vincenzo Unitis.

In attesa di sfatare il tabù interno, l’Olympic Salerno torna a distanza di due settimane a Scafati dove domenica mattina sarà di scena sul “Comunale B”, ospite del San Vincenzo Unitis di mister Troianiello. Alle prese con la solita schiera di infortunati di lungo e medio corso, i biancorossi si troveranno di fronte una compagine ostica che è tornata a far capolino nel girone salernitano dopo tre anni di emigrazione nel raggruppamento napoletano. Una squadra che nella sua ossatura ricalca quella affrontata da buona parte dell’attuale rosa dell’Olympic all’epoca della militanza con la maglia dell’Audax. “Abbiamo lavorato per correggere quanto sbagliato nell’ultimo confronto, cercando di oleare meglio determinati meccanismi in fase offensiva – ha spiegato il tecnico salernitano Enzo De Sio – Resto fiducioso, c’è voglia di rivalsa e di rivincita considerando che siamo appena alla terza giornata. Non facciamo drammi per due ko interni, abbiamo il potenziale per fare un buon campionato e toglierci belle soddisfazioni”. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Daniele Desiderio di Torre Annunziata. Intanto procede a gonfie vele l’attività di Casa Olympic. Dopo la giornata di intrattenimento con la riproposizione della mostra fotografica e l’esposizione dei completini dei primi dieci anni di storia dell’Olympic Salerno in occasione dell’inaugurazione dell’area commerciale de La Fabbrica, martedì 30 ottobre 2018, alle ore 18.00, nella sala riunioni e conferenze di “Casa Olympic ” in via Tiberio Claudio Felice, si svolgerà la cerimonia di presentazione dei calendari dei Campionati Provinciali di Terza Categoria, Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 della stagione sportiva 2018/2019. All’evento saranno presenti il Delegato Provinciale di Salerno, Vincenzo Faccenda, i Componenti della Delegazione di Salerno, il Segretario della Delegazione Provinciale ed altri Dirigenti Federali. Attesa per i gruppi 2005 e 2003 biancorossi che scopriranno le proprie avversarie in vista dell’esordio in campionato previsto per il secondo week-end di Novembre.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi : 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.