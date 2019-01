Olympic Salerno, il girone d’andata si chiude con la trasferta sul campo dello Sporting Domicella.

Reduce dal pirotecnico 4-2 al Banzano, la prima squadra dell’Olympic Salerno chiuderà il proprio girone d’andata con la trasferta di sabato pomeriggio sul campo dello Sporting Domicella. Secondo, inedito, confronto consecutivo per i colchoneros che dopo aver superato tra le mura amiche del “Figliolia” i montoresi, saranno di scena al “Comunale”, ospiti del club al confine tra l’Irpinia e la Valle del Lauro. Avversario scomodo che ha più volte cambiato pelle in stagione dopo un avvio difficoltoso e sembra ora aver trovato la definitiva quadratura del cerchio con i mirati innesti nella sessione invernale di mercato, primo tra tutti il difensore col vizio del goal dai numerosi trascorsi vincenti in categorie superiori Salvatore Arianna. “Veniamo da una vittoria importante – ha spiegato mister De Sio – Dimostrando di non aver subito il colpo del ko nel derby con lo Sporting Audax. Abbiamo una rosa ampia (recuperati a tutti gli effetti D’Amico e Marco Pifano, tra un mese o poco più si rivedrà Viscido), non esistono riserve e con l’innesto di Anastasio abbiamo un’altra freccia importante nell’arco. Ci aspetta una trasferta insidiosa, partite abbordabili non esistono: chiederò ai ragazzi di scendere in campo con la stessa intensità ma soprattutto con l’approccio mentale delle migliori occasioni”. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Adolfo Siano della sezione di Nocera Inferiore.

