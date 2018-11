Olympic Salerno-Honveed Coperchia 0-1. L’ex Avallone punisce i biancorossi.

Un guizzo a 60 secondi dal suo ingresso in campo dell’ex Avallone punisce oltremisura l’Olympic Salerno nel big match dell’ottava giornata del girone E di Prima Categoria. L’incontro, preceduto dal tradizionale cerimoniale fair-play caro al sodalizio biancorosso, vede subito un cambio last minute per i padroni di casa: D’Arienzo non ce l’ha fa e lascia la difesa della porta a Mugnani. L’avvio è favorevole agli ospiti: Carbone, lanciato a rete sulla sinistra da Festa, non riesce ad insaccare con lo scavetto sparando a lato. Impreciso è, invece, Peluso che da posizione ottimale non inquadra lo specchio della porta. Nell’ultimo quarto d’ora cresce la formazione di casa. Eugenio Condolucci non riesce a depositare in rete di testa, Viviano è impreciso dal limite poi Marino è superlativo sulla bordata dalla distanza di Fabio Pifano. A ridosso del recupero torna a pungere l’Honveed con Peluso in elevazione su piazzato di Rega e Carbone che lambisce il palo con un fendente angolato. A sbloccare l’incontro l’ingresso dell’ex “faina” biancorossa che elude l’intervento della difesa di casa e trafigge Mugnani. L’Olympic non ci sta e si riversa in avanti ma la difesa irnina è impeturbabile e non corre sostanziali pericoli se non sull’iniziativa personale di Marco Pifano ed un poco convinto tentativo di Condolucci. Nel finale Mugnani evita la seconda capitolazione con una provvidenziale uscita su Barbarulo lanciato a rete. Finisce così con l’Honveed in festa per tre punti di platino e l’Olympic ancora a bocca asciutta tra le mura amiche del “Figliolia”.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO Mugnani; Acquaviva, Trimarco, Pifano F., Panella (39’ st Paraggio); Albini, Viviano, Pifano M.; Amato (33’ st Condolucci A.), De Fato (28’ st De Simone), Condolucci E. A disposizione: D’Arienzo, De Domenico, Avagliano, Bosco, Contente P., Marano S. Allenatore: De Sio.

HONVEED COPERCHIA Marino; Oliva, Coccorullo, Gallo, Iovane; Fierro, Vigilante (13’ st Giordano), Festa, Rega (3’ st Avallone); Peluso, Carbone (27’ st Barbarulo). A disposizione: Scannapieco, Criscuoli, Mogavero, Viarengo, Casaburi. Allenatore: Pessolano.

ARBITRO: Vitiello di Torre del Greco.

RETI: 5’ st Avallone (HC).

NOTE: Giornata soleggiata, 250 spettatori circa. Ammoniti Festa (HC), Giordano (HC), Albini (OS).

