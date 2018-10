Olympic Salerno, dopo la Coppa anche l’esordio in campionato sarà battezzato dalla Valentino Mazzola.

Sarà di nuovo la Valentino Mazzola a battezzare il secondo esordio stagionale, quello più atteso, dell’Olympic Salerno. Dopo l’aperitivo offerto dalla prima giornata del turno preliminare di Coppa Campania, anche il cammino in campionato dei biancorossi partirà dal medesimo avversario: i giallogranata coperchiesi di Mariano Turco, questa volta davanti al pubblico amico del “Figliolia” di Baronissi che ospiterà anche quest’anno le gare interne del sodalizio di patron Pisapia. Un avversario conosciuto e che, prima dello 0-0 di domenica scorsa a Casignano, ha mantenuto una tradizione favorevole contro i ragazzi di mister De Sio, pronti a sfatare il tabù e ad iniziare per il verso giusto un campionato che si preannuncia, nonostante la dipartita di diverse realtà storiche, ricco di insidie. Al consueto blocco di compagini del comprensorio salernitano-irnino-picentino, infatti, han fatto capolino nel girone E (in luogo di quello F per la riduzione a 6 gironi totali in chiave complessiva regionale) tre compagini della provincia di Avellino e nello specifico Sporting Domicella, Real San Felice e Banzano. Tre incognite a cui si aggiungono le ripescate dalla Seconda Categoria, Victoria Marra e Lavorate, e il ritorno nel raggruppamento salernitano di Intercampania e San Valentino Torio. Banchi di prova importanti per saggiare le ambizioni del gruppo portante, integrato durante l’estate dai vari Mugnani, Malangone, Scannapieco, De Domenico, Viviano e Trezza. L’Olympic Salerno confermerà, naturalmente, anche quest’anno il proprio impegno nel sociale e di promozione del fair-play prima di ogni gara interna.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.