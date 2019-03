Nuoto, l’Acquachiara ai Criteria di Riccione con cinque atleti cresciuti a Cava de’Tirreni.

Nel ricordo dell’indimenticato Mario Riccio, esprimendo vicinanza ed affetto al nuotatore Manuel Bortuzzo, l’Acquachiara parteciperà anche quest’anno alla kermesse nazionale potendo contare su cinque nuotatori biancazzurri capaci di ottenere il tempo qualificazione: Manuela Pia Correale, Flavia Di Sena, Antonio Riemma, Cristiano Cimino e Salvatore Saccone. L’avventura acquachiarina alla volta di Riccione avrà ufficialmente inizio giovedì 14 marzo con la partenza di coach Tommaso Cerbone con le atlete Correale e Di Sena. Poker di gare per Correale, classe 2003, che si cimenterà nei 50-100-200 metri dorso e nei 50 metri stile libero; la giovanissima Di Sena, classe 2005, invece, gareggerà nei 200 metri rana. “Effettueremo un allenamento di rifinitura giovedì pomeriggio – spiega Cerbone – per poi iniziare la manifestazione il venerdì mattina. Le gare del settore femminile si concluderanno il 17 per poi dare spazio ai ragazzi dal 18 al 20 marzo”. Andranno a caccia di un risultato importante anche Riemma (100-200-400 metri stile libero), Saccone (50-100-200 metri stile libero) e Cimino (50-100 metri rana), quest’ultimo già campione d’Italia nei 100 metri rana qualche anno fa. “Arriviamo molto motivati ed in un’ottima condizione fisica e mentale – continua Tommaso Cerbone – Diversi atleti partono in prima batteria ed hanno buone chance di migliorare il proprio personale e, perché no, andare a podio. Abbiamo lavorato bene quest’anno e vogliamo raccogliere i frutti di questo lavoro”.

“Non c’è dubbio che il settore di nuoto agonistico dell’Acquachiara è, da qualche anno, in forte crescita – ha spiegato il patron Franco Porzio – Bisogna evidenziare come questo settore sia l’espressione di vertice di una scuola nuoto bambini di ottimo livello che viene praticata nelle nostre strutture di Napoli-Frullone, Pomigliano d’arco e Cava de’Tirreni. A nome mio e del club che presiedo faccio un grosso ‘in bocca al lupo’ ai cinque nuotatori biancazzurri ed al loro allenatore per questa nuova avventura”.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming dal sito ufficiale della FIN – Federazione Italiana Nuoto (www.federnuoto.it).

ECCO QUANDO VEDERE I NUOTATORI DELL’ACQUACHIARA:

VENERDI 15 MARZO

ore 9,00 : MANUELA PIA CORREALE – 50 dorso

ore 10,00 : MANUELA PIA CORREALE – 50 stile libero

SABATO 16 MARZO

ore 9,00 : MANUELA PIA CORREALE – 100 dorso

ore 10,00 : FLAVIA DI SENA – 200 rana

DOMENICA 17 MARZO

ore 9,00 : MANUELA PIA CORREALE – 200 dorso

LUNEDI 18 MARZO

ore 9,20 : CRISTIANO CIMINO – 100 rana

ore 10,05 : SALVATORE SACCONE – 50 stile libero

ore 18,10 : ANTONIO RIEMMA – 400 stile libero

MARTEDI 19 MARZO

ore 18,30 : ANTONIO RIEMMA E SALVATORE SACCONE – 200 stile libero

MERCOLEDI 20 MARZO