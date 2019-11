Nasce il Dadini Rari nantes, il gioiello ufficiale della Rari Nantes Nuoto.

La passione per il mare e il legame inscindibile, identitario, con la propria terra e la città di Salerno. Il senso della sfida, il superare se stessi e andare oltre i propri limiti, inseguire il talento, lo sforzo, la tenacia: tutti i valori che lo sport include e che incrociano l’arte e la bellezza. Una condivisione di idee da cui nasce DADINI RARI NANTES Jewel by DADINI, il gioiello ufficiale della squadra di pallanuoto maschile RARI NANTES NUOTO SALERNO in Serie A1.

Il lancio di DADINI RARI NANTES, ideato dalla designer salernitana Alessandra Sessa, è previsto per mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20 presso la piscina Simone Vitale in via Lungomare Tafuri, in occasione della partita tra Campolongo Hospital Rari Nates Nuoto Salerno e Roma Nuoto, valida per la nona giornata del campionato maschile di pallanuoto di Serie A1.

DADINI, la maiolica gioiello di porcellana lavorata a mano in miniatura 3D, diventa così un simbolo unico della squadra di pallanuoto, declinato nei colori e nei loghi originali, pensato per tutti gli appassionati e tifosi giallorossi, in vendita in esclusiva solo negli spazi Rari Nantes Nuoto Salerno.

Esprime grande soddisfazione il presidente Enrico Gallozzi per questa ulteriore collaborazione: “È una stagione ricca di novità e fino a questo momento di soddisfazioni. Stiamo registrando una crescente attenzione ed avvicinamento alle iniziative della nostra società da parte sia dei cittadini che delle istituzioni. Questo supporto ci dà ancora più slancio ed entusiasmo nel riempire di contenuti a sfondo sociale la nostra attività”.

“Sull’onda dell’entusiasmo per la promozione in massima Serie tanto inseguita e appena conquistata, stavo pensando ad un gadget celebrativo da poter regalare all’associazione e a tutti i coloro che a vario titolo ne fanno parte. La scelta è ricaduta subito su un gioiello di cui sono personale ammiratore sia per la sua attrattiva che per il significato intrinseco che tale oggetto racchiude e per il suo legame alla nostra città – sottolinea Paolo Grassi, Direttore Generale Rari Nantes Nuoto Salerno – Il Dadini Rari Nantes Salerno è l’emblema del legame che esiste tra arte e sport e del forte senso di appartenenza alla città che pervade tanto l’essenza di questo gioiello quanto l’anima della nostra associazione che ha radici antiche. La Rari Nantes è un patrimonio del nostro territorio e delle famiglie Salernitane che hanno contribuito sin dal 1922 a far perpetuare quella che ormai non è più solo una squadra ma una vera e propria istituzione cittadina riconosciuta a livello nazionale”.

#DadiniseiTu è il claim del giovane brand campano che intende raccontare storie, che racchiude ricordi e momenti significativi della vita.

“DADINI è un gioiello in maiolica digitale – spiega Alessandra Sessa, creatrice del brand – Ogni DADINI ha un significato, così come ogni collezione. DADINI è un gioiello sia maschile che femminile, che porta con sé la propria esperienza, che racconta istanti di vita, del proprio vissuto, considerato dagli appassionati un portafortuna. La prima che abbiamo realizzato si ispira alla Costiera Amalfitana, perché siamo un prodotto campano nato in Campania. Oggi poter realizzare un DADINI immaginato in esclusiva per la RARI NANTES e racchiuderne la storia è un motivo di grande orgoglio e senso di responsabilità, perché siamo consapevoli della tradizione fortissima della squadra, fondata nel 1922, che ha attraversato generazioni di giovani, avvicinandole allo sport e trasmettendo valori positivi, di aggregazione, ma anche un sano stile di vita. Un simbolo identitario ed emblema della città di Salerno”.

COS’È DADINI. L’idea nasce dalla voglia di mantenere salde le tradizioni artigiane, conservare l’intreccio che lega manualità e materiali per poter ottenere un gioiello unico e pensato con amore: l’amore per la propria terra e le proprie origini, per rendere omaggio alla maiolica vietrese.

Sono nati così i “DADINI”, gioielli di porcellana lavorati a mano, con decori e colori tipici, personalizzabili anche con motivi in oro o in platino. Ognuno è una miniatura in 3D che va a comporre creazioni di alta gamma a misura delle proprie emozioni, presente attualmente sia online che nelle gioiellerie.

È un viaggio attraverso l’Amalfi Coast, che ripercorre gli scorci più belli, le architetture, le vecchie torri, le ceramiche, il mare che fa da cornice, declinandosi nei colori delle maioliche e nelle tipicità di ogni paesino della costiera, tra Amalfi, Ravello, Positano, Conca dei Marini, Cetara, Praiano, Atrani e Vietri sul Mare (Clicca qui per il video….. https://youtu.be/GTBMRbnXZrw), ad ognuno dei quali è dedicato un Dadini.

DADINI è valorizzazione delle tradizioni e del prodotto artigianale fatto a mano.

Seria A1

#FORZARARI

#NOISIAMOLARARI

#SINCE1922