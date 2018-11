Memorial Fiorillo, 9 km domenica 25 ad Eboli.

Una gara podistica di 9 chilometri, tutta nel centro della città, che porterà per tre passaggi podisti e maratoneti nel cuore del centro storico. E’ il modo con cui Eboli ricorda un giovanissimo scomparso, Sergio Fiorillo, a cui è dedicato il memorial, e contemporaneamente lancia un messaggio di solidarietà attraverso l’atto della donazione del sangue. L’evento è stato presentato questa mattina nell’aula consiliare, presenti il sindaco, Massimo Cariello; il delegato allo sport, Giancarlo Presutto; il delegato alla sicurezza, Giuseppe La Brocca ed il presidente della Free Runner, la società di atletica organizzatrice dell’appuntamento. La gara partirà domenica mattina, alle ore 9,30, da Piazza della Repubblica, e si snoderà per 9 chilometri. Il memorial Sergio Fiorillo reca un titolo aggiuntivo, “La potenza del dono”, che indica l’importanza di donare il sangue. «Un evento tra sport, ricordo e solidarietà – ha detto il primo cittadino di Eboli – per il quale ringrazio quanti credono in questi eventi, a cominciare dal presidente della Free Runner, Mario Di Donato, insieme con il delegato Presutto per lo sport ed il delegato La Brocca per la sicurezza degli atleti, pianificata con il comando della Polizia Locale, così come i sodalizi che ci affiancano, come il Rotary Club. Molti atleti provengono da fuori provincia, sarà l’occasione per tutti di ammirare la bellezza della nostra città, senza dimenticare il valore della donazione del sangue».